В Кирово-Чепецком районе нашли пропавшего грибника.

В полицию обратилась жительница Кирово-Чепецкого района.Женщина была обеспокоена пропажей матери – 82-летней жительницы поселка Просница.Утром пенсионерка ушла за грибами и обратно не вернулась. На поиски были отправлены сотрудники местного отдела полиции, МЧС, местные жители и волонтеры.В течение дня им удалось найти в лесном массиве ведро с грибами, которое оставила пенсионерка и часть верхней одежды. Поиски продолжались всю ночь.Пропавшую нашли утром. Пенсионерка сама вышла к дороге, в полутора километрах от места, где зашла в лес. Медпомощь ей не потребовалась.Выяснилось, что утром бабушка быстро набрала грибов и решила погулять по лесу.Но во время прогулки заблудилась и не смогла найти место, где оставила ведро и одежду.