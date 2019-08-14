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В Кирово-Чепецком районе нашли пропавшего грибника.

В Кирово-Чепецком районе нашли пропавшего грибника.

Сегодня, 13:31
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В Кирово-Чепецком районе нашли пропавшего грибника.
В полицию обратилась жительница Кирово-Чепецкого района.

Женщина была обеспокоена пропажей матери – 82-летней жительницы поселка Просница.

Утром пенсионерка ушла за грибами и обратно не вернулась. На поиски были отправлены сотрудники местного отдела полиции, МЧС, местные жители и волонтеры.

В течение дня им удалось найти в лесном массиве ведро с грибами, которое оставила пенсионерка и часть верхней одежды. Поиски продолжались всю ночь.

Пропавшую нашли утром. Пенсионерка сама вышла к дороге, в полутора километрах от места, где зашла в лес. Медпомощь ей не потребовалась.

Выяснилось, что утром бабушка быстро набрала грибов и решила погулять по лесу.

Но во время прогулки заблудилась и не смогла найти место, где оставила ведро и одежду. 

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