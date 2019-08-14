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В Советске полиция задержала угонщика иномарки.

В Советске полиция задержала угонщика иномарки.

Сегодня, 13:56
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В Советске полиция задержала угонщика иномарки.
Автомобиль стоимостью более 1 млн рублей принадлежал 40-летней жительнице районного центра.

Женщина пояснила, что во время одной из первых поездок на стоянке потеряла ключи.

Она решила забрать машину с помощью эвакуатора, но когда приехала на стоянку со спецтехникой, автомобиля на ней не оказалось.

Вскоре полицейские нашли пропавшую иномарку на парковке одного из кафе на окраине Советска.

Через некоторое время у автомобиля появился и его "владелец". Оказалось, что 21-летний местный житель нашел ключи от машины возле парковки и решил покататься на новой иномарке. В салоне молодой человек обнаружил кошелек с 10 тысячами рублей, которые потратил на свои нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется расследование.

по информации УМВД по Кировской области

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