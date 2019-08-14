В Советске полиция задержала угонщика иномарки.

Автомобиль стоимостью более 1 млн рублей принадлежал 40-летней жительнице районного центра.Женщина пояснила, что во время одной из первых поездок на стоянке потеряла ключи.Она решила забрать машину с помощью эвакуатора, но когда приехала на стоянку со спецтехникой, автомобиля на ней не оказалось.Вскоре полицейские нашли пропавшую иномарку на парковке одного из кафе на окраине Советска.Через некоторое время у автомобиля появился и его "владелец". Оказалось, что 21-летний местный житель нашел ключи от машины возле парковки и решил покататься на новой иномарке. В салоне молодой человек обнаружил кошелек с 10 тысячами рублей, которые потратил на свои нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется расследование.