В России ужесточили наказание за непропуск «скорой»

Дорогу неотложке. В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи. Теперь нарушителям в лучшем случае грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Такие ситуации на дорогах страны происходят не часто, но всё же случаются. И наш город не исключение. Вячеслав Губин за рулем "скорой" шесть лет. Говорит, водители пропускают не всегда.
ВЯЧЕСЛАВ ГУБИН, ВОДИТЕЛЬ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ:
«Ну, может просто по невнимательности, скорее всего. Где-то, может, в зеркало не посмотрел, не услышал сирену, может, музыка громко играла. Бывает. Но уже лучше стало, чем было раньше».
Станция скорой помощи только в Кирове выполняет больше пятисот выездов в сутки. По области в два, почти в три, раза больше. Время ожидания регламентировано, и неважно какое расстояние нужно преодолеть: несколько метров, или долгий путь с одного микрорайона в другой.
СЕРГЕЙ ОДНОШИВКИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
«По городу - это 20 минут, и 40 минут в сельской местности. Регулярно нам приходится использовать спецсигналы, все это прекрасно видят в городе и в области, в том числе».
Наказание за непропуск машин «Скорой помощи» со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом ужесточили. Теперь штраф будет составлять от трех до пяти тысяч рублей, а срок лишения права управлять автомобилем - от трех месяцев до года. В случае смерти пациента нарушителю грозит лишение свободы до четырех лет.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ
«Добраться до места как можно быстрее и помочь тем, кто нуждается. От оперативной работы бригады скорой помощи зависит здоровье, а порой и жизнь пациента, бывают ситуации, когда каждая минута на счету».
Это последствия ДТП, которое летом текущего года произошло у дома №15 на улице Воровского. Водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включенной световой и звуковой сигнализацией, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковушкой. Пассажиры «Скорой» получили травмы.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В текущем году на дорогах Кировской области с участием «Скорой» произошло шесть ДТП, в четырех пострадали люди. В основном, это происходит из-за невнимательности водителей, которые проезжают на разрешающий сигнал, не замечают, не слышат звуковую сигнализацию».
Чаще всего такие ДТП случаются на перекрестках. Ужесточение наказания за непропуск «Скорой», по задумке, должен повысить бдительность водителей, а значит облегчить работу медиков. Впрочем, в прошлом году в Кирове по данной статье было составлено всего шесть административных материала, в этом - пока два.