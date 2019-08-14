В России ужесточили наказание за непропуск «скорой»

Дорогу неотложке. В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи. Теперь нарушителям в лучшем случае грозит штраф до пяти тысяч рублей.Такие ситуации на дорогах страны происходят не часто, но всё же случаются. И наш город не исключение. Вячеслав Губин за рулем "скорой" шесть лет. Говорит, водители пропускают не всегда.Станция скорой помощи только в Кирове выполняет больше пятисот выездов в сутки. По области в два, почти в три, раза больше. Время ожидания регламентировано, и неважно какое расстояние нужно преодолеть: несколько метров, или долгий путь с одного микрорайона в другой.Наказание за непропуск машин «Скорой помощи» со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом ужесточили. Теперь штраф будет составлять от трех до пяти тысяч рублей, а срок лишения права управлять автомобилем - от трех месяцев до года. В случае смерти пациента нарушителю грозит лишение свободы до четырех лет.Это последствия ДТП, которое летом текущего года произошло у дома №15 на улице Воровского. Водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включенной световой и звуковой сигнализацией, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковушкой. Пассажиры «Скорой» получили травмы.Чаще всего такие ДТП случаются на перекрестках. Ужесточение наказания за непропуск «Скорой», по задумке, должен повысить бдительность водителей, а значит облегчить работу медиков. Впрочем, в прошлом году в Кирове по данной статье было составлено всего шесть административных материала, в этом - пока два.