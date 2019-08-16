В Кирове задержали трех адвокатов по подозрению в даче взятки.

Следком возбудил уголовное дело по материалам сотрудников областного управления ФСБ.По версии следствия, летом этого года с помощью взятки два адвоката попытались оставить своего подзащитного отбывать назначенное наказание на весь срок на территории Кирова.Они передали третьему адвокату, который имел приятельские отношения с начальником одного из учреждений УФСИН, 200 тысяч рублей. Посредник был задержан при передаче части взятки в размере 80-ти тысяч рублей.В настоящее время все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.