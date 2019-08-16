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В деле директора спортшколы "Юность" появились новые эпизоды.

В деле директора спортшколы "Юность" появились новые эпизоды.

Вчера, 15:52
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В деле директора спортшколы
Напомним, чиновник был задержан месяц назад по подозрению в вымогательстве и получении взятки.

Директор спортшколы потребовал от владельца одной из гостиниц Кирова вознаграждение за содействии в получении контракта.

Также в ходе следствия выяснилось, что подозреваемый под предлогом вывоза личных вещей из служебного кабинета, совершил хищение различных материальных ценностей, принадлежащих спортшколе. В ходе обысков имущество нашли в гараже директора.

Кроме того подозреваемый заключил с одним из предпринимателей договор на перевозку учащихся. Но услуга оказана не была. Директор спортшколы сообщил автоперевозчику, что деньги перечислили ошибочно, и потребовал их вернуть.

Полученные средства подозреваемый присвоил.

На данный момент Логиновскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Расследование продолжается.
 

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