В Слободском районе в ДТП пострадал 5-месячный ребенок.
В Слободском районе женщина-водитель "семерки" выехала на перекресток на красный свет и совершила столкновение с автомобилем «Лада Калина».
В результате происшествия пострадал 5-месячный ребенок-пассажир «Лады».
В целом за прошедшие сутки в Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, в том числе 2 подростка.
В Кирове на улице Ломоносова женщина-водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП. В результате происшествия травмы получили водитель и ее пассажир.
В Нолинске девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Шевроле Нива». В ДТП пострадала виновница аварии.