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В Слободском районе в ДТП пострадал 5-месячный ребенок.

В Слободском районе в ДТП пострадал 5-месячный ребенок.

Вчера, 16:00
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В Слободском районе в ДТП пострадал 5-месячный ребенок.
В Слободском районе женщина-водитель "семерки" выехала на перекресток на красный свет и совершила столкновение с автомобилем «Лада Калина».

В результате происшествия пострадал 5-месячный ребенок-пассажир «Лады». 

В целом за прошедшие сутки в Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, в том числе 2 подростка. 



В Кирове на улице Ломоносова женщина-водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП. В результате происшествия травмы получили водитель и ее пассажир.




В Нолинске девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Шевроле Нива». В ДТП пострадала виновница аварии.

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