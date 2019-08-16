Романтичный и опасный транспорт: в Кирове проверяли мотоциклистов

В середине лета число поклонников мотоциклов существенно возрастает. Вместе с ними растет и количество ДТП. Неутешительная статистика этого года в очередной раз привела к тому, что сотрудники ГИБДД вышли в рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения мотоциклистами.Анатолий Чикишев двухколесному транспорту отдает предпочтение со школы. Последний мотоцикл приобрел пять лет назад. Мощный и удобный он позволяет ему путешествовать с друзьями по стране. Обычно поездки проходят без происшествий. Себя Анатолий считает аккуратным мотоциклистом. Но видит со стороны как его воспринимают на дороге водители.Романтичный и опасный мотоцикл, по-прежнему, не уступает в популярности автомобилям. На сегодняшний день в области зарегистрировано более 52 тысяч мототранспортных средств. Многих они привлекает своей маневренностью.Но далеко не всегда поездки заканчиваются благополучно. В текущем году с участием мотоциклистов произошло 84 ДТП. В них 7 человек погибли, а 88 получили травмы различной степени тяжести. Основные причины аварий - несоблюдение дистанции, превышение скорости и правил маневрирования при перестроении. Но при этом следует помнить, что мотоциклисты являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.Среди пострадавших не редко встречаются и несовершеннолетние. По закону сесть за руль мопеда или скутера после сдачи экзамена в ГИБДД могут подростки с 16 лет. Но порой родители делают подарки детям, не задумываясь о возрасте и опасности, которую этот шаг может таить в себе в условиях все растущего числа машин в городе.