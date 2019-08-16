Прямой эфир
16 авг 17:06 История с убийством 2-летнего мальчика в Кирове получила продолжение. 16 авг 11:17 В посёлке Северном закрытие колонии может оставить местных жителей без воды и тепла. 16 авг 11:25 Работу органов профилактики проверят в связи с убийством ребёнка 16 авг 17:03 Мёда собрали мало из-за холодного лета 16 авг 15:07 В лагере «Орлёнок» прошел конкурс мастерства вожатых 19 авг 17:57 В Слободском встретились потомки воинов легендарной 311-й стрелковой дивизии. 19 авг 17:53 В Кирове состоялся большой фестиваль спорта 20 авг 19:30 Вести. Киров (Россия-24) 20.08.2019 19 авг 16:14 В Кировской области открыли новое месторождение песчано-гравийной смеси 20 авг 17:04 По путепроводу в Чистые пруды будут курсировать два автобусных маршрута.
16°C
$
65,62
72,83
23 августа 08:05
22 авг 17:26 Романтичный и опасный транспорт: в Кирове проверяли мотоциклистов 22 авг 17:22 В День флага журналисты проверили знания кировчан о госсимволике 22 авг 17:14 Проект-победитель: кировчанка выиграла 300 тысяч на скейт-площадку 22 авг 16:00 В Слободском районе в ДТП пострадал 5-месячный ребенок. 22 авг 15:52 В деле директора спортшколы "Юность" появились новые эпизоды. 22 авг 15:49 В Кирове задержали трех адвокатов по подозрению в даче взятки. 22 авг 15:17 На четверть меньше: в Кировской области снизились темпы строительства 22 авг 11:53 Такого Пикассо вы не видели: кировский Драмтеатр готовит премьеру 22 авг 11:49 135 тысяч учеников: в Кировской области готовятся к 1 сентября 22 авг 11:40 Набор сделаем по микрорайону: школу в Чистых Прудах достроят к декабрю
Романтичный и опасный транспорт: в Кирове проверяли мотоциклистов

Романтичный и опасный транспорт: в Кирове проверяли мотоциклистов

Вчера, 17:26
264
Роман Четвериков

В середине лета число поклонников мотоциклов существенно возрастает. Вместе с ними растет и количество ДТП. Неутешительная статистика этого года в очередной раз привела к тому, что сотрудники ГИБДД вышли в рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения мотоциклистами.

Анатолий Чикишев двухколесному транспорту отдает предпочтение со школы. Последний мотоцикл приобрел пять лет назад. Мощный и удобный он позволяет ему путешествовать с друзьями по стране. Обычно поездки проходят без происшествий. Себя Анатолий считает аккуратным мотоциклистом. Но видит со стороны как его воспринимают на дороге водители.

АНАТОЛИЙ ЧИКИШЕВ, МОТОЦИКЛИСТ:
«Правила меняются, меняется разметка, растут города, дороги становятся шире. Они становятся опаснее. Автомобили становятся скоростнее, мототехника быстрее. Это надо учитывать».

Романтичный и опасный мотоцикл, по-прежнему, не уступает в популярности автомобилям. На сегодняшний день в области зарегистрировано более 52 тысяч мототранспортных средств. Многих они привлекает своей маневренностью.

ОКСАНА РАЛДУГИНА, МОТОЦИКЛИСТ:
«По городу удобно. Его можно везде оставить, не то, что машину. Остановилась на переходе, перешла и встала со всеми рядышком».

Но далеко не всегда поездки заканчиваются благополучно. В текущем году с участием мотоциклистов произошло 84 ДТП. В них 7 человек погибли, а 88 получили травмы различной степени тяжести. Основные причины аварий - несоблюдение дистанции, превышение скорости и правил маневрирования при перестроении. Но при этом следует помнить, что мотоциклисты являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.

АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нужно быть взаимовежливыми всем участникам дорожного движения. Быть более внимательными. Управляя автомобилем, нужно видеть ту или иную ситуацию, когда едет мотоцикл. Иной раз даже предоставить ему преимущество или оказать в чем-либо помощь».

Среди пострадавших не редко встречаются и несовершеннолетние. По закону сесть за руль мопеда или скутера после сдачи экзамена в ГИБДД могут подростки с 16 лет. Но порой родители делают подарки детям, не задумываясь о возрасте и опасности, которую этот шаг может таить в себе в условиях все растущего числа машин в городе.

Романтичный и опасный транспорт: в Кирове проверяли мотоциклистов

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама