Прямой эфир
23 авг 17:09 В Кирове закроют девять маршрутов общественного транспорта 22 авг 15:49 В Кирове задержали трех адвокатов по подозрению в даче взятки. 22 авг 17:26 В Кировской области возросло количество ДТП с мотоциклистами 21 авг 15:00 86 опасны: проверка выявила недостаточно оборудованные пешеходные переходы 22 авг 17:22 В Кирове отметили День российского флага 21 авг 17:12 В Кирове вспоминали историю вятской ветеринарии 23 авг 19:40 В музее Воинской славы вспоминали Курскую битву 23 авг 11:36 На Театральной площади прошла акция в честь Дня государственного флага 21 авг 17:15 Чинить нечего, заменили полностью: в Радужном новая теплотрасса 22 авг 15:52 В деле директора спортшколы "Юность" появились новые эпизоды.
11°C
$
65,97
73,4
27 августа 03:45
26 авг 17:30 «Городской фестиваль будущего» прошел в Кирове 26 авг 17:28 Жители Садаковского жалуются на строительный мусор 26 авг 17:25 За лето в Кировской области заблудились свыше 50 человек 26 авг 17:20 ГИБДД проверяет пешеходные переходы вблизи кировских школ 26 авг 14:52 Пятилетие памятника Фёдору Шаляпину отпраздновали с оркестром 26 авг 14:52 На храм в селе Раменье установили купол с крестом 26 авг 14:51 В Кирове проводят проверку по факту ДТП с автобусом №38. 26 авг 14:36 ООО «ДИОН» оштрафовали за уклонение от проверок. 26 авг 14:02 Кировские садоводы вырастили "корабль изобилия". 26 авг 13:53 В Нововятске продолжается реставрация набережной.
За выходные на дорогах области погибли 3 человека и 29 получили травмы.

За выходные на дорогах области погибли 3 человека и 29 получили травмы.

Вчера, 13:24
281

За выходные на дорогах области погибли 3 человека и 29 получили травмы.
Одна из смертельных аварий произошла на 21-ом км автодороги Киров - Стрижи - Оричи.

37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 (был лишен права управления транспортными средствами) совершил столкновение с фронтальным погрузчиком.

В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2114 погиб. 

Еще одно ДТП произошло в Кирово-Чепецком районе на 18-ом км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. 55-летний водитель грузового автомобиля «Форд» при повороте налево не убедился в безопасности и не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Черри». В результате происшествия 61-летняя женщина-пассажир автомобиля «Черри» погибла, водитель и 3 пассажира этого же автомобиля (женщины 28 и 19 лет, мужчина 48 лет) получили травмы (не госпитализированы). 









На 15-ом км автодороги Киров - Советск - Яранск 25-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» совершил наезд на велосипедиста, который двигался по правому краю проезжей части. В результате происшествия 60-летний мужчина-велосипедист погиб. 











В Кирове на ул. Воровского 44-летняя женщина-водитель автомобиля «Мазда 3» при повороте налево совершила столкновение со встречными автомобилями «Киа Соул» и «Лада Калина». От удара «КиаСоул» врезалась в дорожный знак и ограждение. В результате происшествия женщина-водитель автомобиля «Мазда 3», а также 19-летняя девушка-пассажир автомобиля «КиаСоул» получили травмы (не госпитализированы). 











Слободском районе на 10-ом км автодороги «Вятка. Подъезд к г. Кирову» 50-летний водитель "Нивы" неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего автомобиля «Шевроле Нива» и совершил столкновение. После чего автомобиль «Шевроле Нива» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2121 (женщины 43 и 77 лет), а также два пассажира автомобиля «Шевроле Нива» (14-летняя девочка и 44-летняя женщина) получили травмы (не госпитализированы). 


ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама