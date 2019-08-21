За выходные на дорогах области погибли 3 человека и 29 получили травмы.
Одна из смертельных аварий произошла на 21-ом км автодороги Киров - Стрижи - Оричи.
37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 (был лишен права управления транспортными средствами) совершил столкновение с фронтальным погрузчиком.
В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2114 погиб.
Еще одно ДТП произошло в Кирово-Чепецком районе на 18-ом км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. 55-летний водитель грузового автомобиля «Форд» при повороте налево не убедился в безопасности и не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Черри». В результате происшествия 61-летняя женщина-пассажир автомобиля «Черри» погибла, водитель и 3 пассажира этого же автомобиля (женщины 28 и 19 лет, мужчина 48 лет) получили травмы (не госпитализированы).
На 15-ом км автодороги Киров - Советск - Яранск 25-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» совершил наезд на велосипедиста, который двигался по правому краю проезжей части. В результате происшествия 60-летний мужчина-велосипедист погиб.
В Кирове на ул. Воровского 44-летняя женщина-водитель автомобиля «Мазда 3» при повороте налево совершила столкновение со встречными автомобилями «Киа Соул» и «Лада Калина». От удара «КиаСоул» врезалась в дорожный знак и ограждение. В результате происшествия женщина-водитель автомобиля «Мазда 3», а также 19-летняя девушка-пассажир автомобиля «КиаСоул» получили травмы (не госпитализированы).
Слободском районе на 10-ом км автодороги «Вятка. Подъезд к г. Кирову» 50-летний водитель "Нивы" неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего автомобиля «Шевроле Нива» и совершил столкновение. После чего автомобиль «Шевроле Нива» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2121 (женщины 43 и 77 лет), а также два пассажира автомобиля «Шевроле Нива» (14-летняя девочка и 44-летняя женщина) получили травмы (не госпитализированы).