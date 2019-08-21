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В Яранске виновника смертельного ДТП приговорили к 4 годам колонии.

В Яранске виновника смертельного ДТП приговорили к 4 годам колонии.

Вчера, 13:35
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В Яранске виновника смертельного ДТП приговорили к 4 годам колонии.

Авария произошла в марте 2018 года.

38-летний житель Кирово-Чепецка на автомобиле «Лада Гранта» в районе дер. Титово Яранского района, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем «Ford Mondeо».

В результате ДТП два пассажира погибли, один из пассажиров «Ford Mondeо» был тяжело травмирован.

Суд назначил виновнику аварии наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. Отбывать срок осуждённый будет в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу. 

по информации прокуратуры Кировской области

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