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Житель Кирова "подарил" мошенникам 120 тысяч рублей.

Житель Кирова "подарил" мошенникам 120 тысяч рублей.

Вчера, 13:45
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Житель Кирова
Очередной жертвой дистанционных мошенников стал 44-летний житель областного центра.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Незнакомец сообщил, что некие злоумышленники пытаются похитить деньги с его счета и предложил перевести их на другой, более «безопасный» счет.

Кировчанин согласился. Через ближайший банкомат он переслал по указанным реквизитам 120 тысяч рублей. Но воспользоваться своими сбережениями житель Кирова больше не смог. "Сотрудник банка" перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. 

по информации УМВД по Кировской области

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