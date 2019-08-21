ООО «ДИОН» оштрафовали за уклонение от проверок.

С 1 апреля 2019 года Управлением Роспотребнадзора по Кировской области в отношении ООО «ДИОН», расположенного на территории промплощадки бывшего кировского биохимзавода, была запланирована выездная проверка.Но проверка не состоялась по причине неоднократного противоправного уклонения предприятия и его законного представителя от проведения проверки.В отношении ООО «ДИОН» и генерального директора ООО «ДИОН» Рязанова В.В. были составлены 8 протоколов об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых судом вынесено 8 постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 46 тысяч рублей.В июне Управлением Роспотребнадзора было инициировано проведение новой проверки деятельности ООО «Дион». Но она также не состоялась по причине неоднократного противоправного уклонения предприятия и его законного представителя от проведения проверки.В отношении ООО «ДИОН» и генерального директора ООО «ДИОН» Рязанова В.В. были вновь составлены протоколы об административном правонарушении.Судом вынесено 8 постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 125 тысяч рублей.Из 16 вынесенных судебных решений, 12 вступили в законную силу.