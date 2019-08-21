В Кирове проводят проверку по факту ДТП с автобусом №38.

ЧП произошло 26 августа в районе железнодорожного вокзала.Водитель автобуса 38-го маршрута врезался в ограждение автостоянки и повредил девять автомобилей: два автомобиля «Рено Логан», «Киа Рио», «ВАЗ-2115», «Хендай Солярис», «Фольксваген Тигуан», «Киа Спектра», «Лада Веста» и «Тойота Ленд Крузер Прадо».Один из водителей, находившийся внутри машины, получил ушибы. Пассажиры автобуса не пострадали.По предварительной версии, во время движения водитель автобуса почувствовал резкое недомогание. Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение автостоянки. Водитель автобуса был госпитализирован.Представители автоперевозчика сообщили, что управлял автобусом опытный водитель, перед рейсом он прошел обязательный медосмотр и получил допуск на маршрут.В сентябре водитель должен был пройти очередной углубленный медицинский осмотр. До сегодняшнего дня проблем со здоровьем у мужчины не было.