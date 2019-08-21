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В Кирове проводят проверку по факту ДТП с автобусом №38.

В Кирове проводят проверку по факту ДТП с автобусом №38.

Вчера, 14:51
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В Кирове проводят проверку по факту ДТП с автобусом №38.
ЧП произошло 26 августа в районе железнодорожного вокзала.

Водитель автобуса 38-го маршрута врезался в ограждение автостоянки и повредил девять автомобилей: два автомобиля «Рено Логан», «Киа Рио», «ВАЗ-2115», «Хендай Солярис», «Фольксваген Тигуан», «Киа Спектра», «Лада Веста» и «Тойота Ленд Крузер Прадо».

Один из водителей, находившийся внутри машины, получил ушибы. Пассажиры автобуса не пострадали.

По предварительной версии, во время движения водитель автобуса почувствовал резкое недомогание. Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение автостоянки. Водитель автобуса был госпитализирован.

Представители автоперевозчика сообщили, что управлял автобусом опытный водитель, перед рейсом он прошел обязательный медосмотр и получил допуск на маршрут.

В сентябре водитель должен был пройти очередной углубленный медицинский осмотр. До сегодняшнего дня проблем со здоровьем у мужчины не было.




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