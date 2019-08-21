В Кирове разыскивают сбытчика фальшивых 5-тысячных купюр.

Полицейские ведут розыск мужчины, который сбыл несколько фальшивых денежных купюр в торговых точках Кирова.14 августа примерно в 14-15 часов подозреваемый расплатился в киоске на Воровского, 137, поддельной 5-тысячной купюрой серии «ав» №6874754.В этот же день около 16 часов мужчина сбыл еще одну фальшивку в киоске на Лепсе, 51. Купюра имела серию «ав» №6874792.Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, крепкое телосложение, рост 180-185 см, темные глаза. Предположительно, кавказской национальности.Был одет в светло-синий джинсовый костюм и кепку. Особые приметы: на правой руке может быть массивный квадратный перстень.Если вы что-либо знаете о подозреваемом и фактах сбыта фальшивых денег, позвоните по телефону 02 или 102 (с мобильного).по информации УМВД по Кировской области