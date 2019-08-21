В Орловском районе произошел несчастный случай на охоте.
ЧП произошло в первые дни открытия охоты на пернатую дичь в охотничьих угодьях Орловского района.
27-летний охотник решил перейти небольшой ручей по поваленному дереву.
Мужчина не удержал равновесие и упал в валежник. Во время падения произошел самопроизвольный выстрел из принадлежащего охотнику ружья.
Выяснилось, что оно не было разряжено перед преодолением препятствия.
В результате несоблюдения требований техники безопасности охотник получил ранение дробью правого предплечья. Мужчине своевременно оказали медпомощь, и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Министерство лесного хозяйства Кировской области и Управление Росгвардии по Кировской области призывают всех охотников к соблюдению техники безопасности при обращении с оружием, чтобы нахождение на природе не закончилось трагедией.