В Орловском районе произошел несчастный случай на охоте.

ЧП произошло в первые дни открытия охоты на пернатую дичь в охотничьих угодьях Орловского района.27-летний охотник решил перейти небольшой ручей по поваленному дереву.Мужчина не удержал равновесие и упал в валежник. Во время падения произошел самопроизвольный выстрел из принадлежащего охотнику ружья.Выяснилось, что оно не было разряжено перед преодолением препятствия.В результате несоблюдения требований техники безопасности охотник получил ранение дробью правого предплечья. Мужчине своевременно оказали медпомощь, и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.Министерство лесного хозяйства Кировской области и Управление Росгвардии по Кировской области призывают всех охотников к соблюдению техники безопасности при обращении с оружием, чтобы нахождение на природе не закончилось трагедией.