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В Орловском районе произошел несчастный случай на охоте.

В Орловском районе произошел несчастный случай на охоте.

Вчера, 11:54
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В Орловском районе произошел несчастный случай на охоте.
ЧП произошло в первые дни открытия охоты на пернатую дичь в охотничьих угодьях Орловского района.

27-летний охотник решил перейти небольшой ручей по поваленному дереву.

Мужчина не удержал равновесие и упал в валежник. Во время падения произошел самопроизвольный выстрел из принадлежащего охотнику ружья.

Выяснилось, что оно не было разряжено перед преодолением препятствия.

В результате несоблюдения требований техники безопасности охотник получил ранение дробью правого предплечья. Мужчине своевременно оказали медпомощь, и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Министерство лесного хозяйства Кировской области и Управление Росгвардии по Кировской области призывают всех охотников к соблюдению техники безопасности при обращении с оружием, чтобы нахождение на природе не закончилось трагедией. 

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