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В Малмыжском районе в ДТП с иномаркой погибла женщина.

В Малмыжском районе в ДТП с иномаркой погибла женщина.

Вчера, 12:15
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В Малмыжском районе в ДТП с иномаркой погибла женщина.
Авария произошла на 268-ом километре автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Инфинити» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание.

В результате происшествия 66-летняя женщина-пассажир автомобиля погибла. Водитель получил травмы (не госпитализирован). 

Всего за 26 августа в Кировской области произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. 

В Сунском районе 46-летний водитель «Лада Ларгус» не справился с управлением, врезался в дорожный знак, съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали 2 пассажира автомобиля. 





В Санчурском районе водитель автомобиля «Лада Приора» (употребил спиртные напитки после ДТП) не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате происшествия 2 пассажира автомобиля «Лада Приора» (26-летняя женщина и 15-летняя девочка) получили травмы и были госпитализированы. 





В Слободском районе 24-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено Логан» не справилась с управлением, совершила съезд в кювет и наезд на сарай. В результате происшествия женщина-водитель автомобиля получила травмы (не госпитализирована).

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