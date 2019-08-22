В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой.

О перебоях в работе сервиса сообщили пользователи социальной сети.Проблемы возникли у жителей более десятка городов России.Многие пользователи испытывают сложности с доступом в свои аккаунты, начиная с 13 часов по московскому времени. Сервис работает медленно и "зависает".Сообщения о сбоях в работе «ВКонтакте» поступили в том числе из Кирова, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Калининграда и других городов.Жалобы на недоступность ресурса или медленную загрузку страниц появились и в Twitter.Напомним, предыдущий крупный сбой в работе соцсети «ВКонтакте» произошел в мае 2019 года.