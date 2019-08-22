Прямой эфир
23 авг 17:09 В Кирове закроют девять маршрутов общественного транспорта 22 авг 15:49 В Кирове задержали трех адвокатов по подозрению в даче взятки. 22 авг 17:26 В Кировской области возросло количество ДТП с мотоциклистами 23 авг 19:40 В музее Воинской славы вспоминали Курскую битву 22 авг 17:22 В Кирове отметили День российского флага 23 авг 11:36 На Театральной площади прошла акция в честь Дня государственного флага 22 авг 15:52 В деле директора спортшколы "Юность" появились новые эпизоды. 23 авг 17:05 Лауреатом премии Грина стал писатель о юношестве Владимир Морозов 22 авг 15:17 На четверть меньше: в Кировской области снизились темпы строительства 22 авг 17:14 Проект-победитель: кировчанка выиграла 300 тысяч на скейт-площадку
5°C
$
66,41
73,66
29 августа 06:18
28 авг 17:22 В Слободском у музея высадили купеческий сад 28 авг 17:07 В Кировской области снизили тарифы на вывоз ТКО на 15,7%. 28 авг 15:19 Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО «Слободской молочный комбинат». 28 авг 15:10 Турнир по художественной гимнастике собрал около 400 спортсменок 28 авг 15:07 Огромная лужа во дворе дома на Сурикова мешает жителям 28 авг 15:04 Жительница Кирова поверила в "компенсацию" и перевела мошенникам 1 млн рублей. 28 авг 14:57 Жители деревни Цепели спорят с агрофирмой из-за кладбища 28 авг 14:49 В Кирове появится автобус с народной домовой росписью. 28 авг 14:27 В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой. 28 авг 11:41 В Яранске прошел фестиваль творчества и ремесел «Дворянское гнездо»
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой.

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой.

Вчера, 14:27
266

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой.
О перебоях в работе сервиса сообщили пользователи социальной сети.

Проблемы возникли у жителей более десятка городов России.

Многие пользователи испытывают сложности с доступом в свои аккаунты, начиная с 13 часов по московскому времени. Сервис работает медленно и "зависает".

Сообщения о сбоях в работе «ВКонтакте» поступили в том числе из Кирова, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Калининграда и других городов.

Жалобы на недоступность ресурса или медленную загрузку страниц появились и в Twitter.

Напомним, предыдущий крупный сбой в работе соцсети «ВКонтакте» произошел в мае 2019 года.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама