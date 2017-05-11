Жительница Кирова поверила в "компенсацию" и перевела мошенникам 1 млн рублей.

Некоторое время назад в интернете женщина купила биологически активные добавки.В конце августа ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов.Мужчина сообщил, что препарат, который приобрела кировчанка, был некачественным. И всем покупателям предоставляется компенсация в размере около 25 миллионов рублей. Но для того, чтобы ее получить, необходимо оплатить комиссию.Женщина поверила незнакомцу и в течение нескольких дней переводила различные суммы на открытие банковского счета, оплата налога, услуг курьера и т.п.Когда общая сумма переводов приблизилась к 1 миллиону рублей, кировчанка наконец начала догадываться, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».А накануне еще одной жертвой дистанционных мошенников стал 44-летний житель областного центра. Он поверил "сотруднику службы безопасности банка". который сообщил о попытке неизвестных преступников похитить деньги с его счета.Кировчанин перевел свои деньги на другой, «безопасный» счет и потерял 120 тысяч рублей.