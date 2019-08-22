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Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО «Слободской молочный комбинат».

Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО «Слободской молочный комбинат».

Вчера, 15:19
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Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО «Слободской молочный комбинат».
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Основанием стали обращения работников комбината, которые пожаловались на невыплату зарплаты.

В ходе проверки нарушения прав трудовых граждан подтвердились.

Также межрайонной прокуратурой выявлен факт умышленного вывода активов общества руководителем АО «Слободской молочный комбинат» и перечисления денежных средств отдельным работникам предприятия под видом выплаты зарплаты, размер которой значительно превышал размеры, указанные в трудовых договорах. Общая сумма "повышенных" выплат составила более 10 млн. рублей.

По материалам прокурорской проверки следователем регионального управления МВД в отношении генерального директора АО «Слободской молочный комбинат» возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Результаты расследования находятся на контроле Слободского межрайонного прокурора Кировской области.

по информации прокуратуры Кировской области

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