В Слободском районе «Мицубиси L-200» столкнулся с фурой.

ПО факту ДТП, в котором погиб 1 человек и пострадал ребенок, проводится проверка.Авария произошла 29 августа в 14 часов 30 минут в Слободском районе.На 631 километре федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», по предварительным данным, 72-летний водитель «Мицубиси L-200» выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» и врезался в «Маз» с полуприцепом.В результате ДТП водитель иномарки погиб. 10-летняя девочка-пассажир автомобиля получила травмы и была госпитализирована.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.