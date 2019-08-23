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В Слободском районе «Мицубиси L-200» столкнулся с фурой.

В Слободском районе «Мицубиси L-200» столкнулся с фурой.

Вчера, 18:20
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В Слободском районе «Мицубиси L-200» столкнулся с фурой.
ПО факту ДТП, в котором погиб 1 человек и пострадал ребенок, проводится проверка.

Авария произошла 29 августа в 14 часов 30 минут в Слободском районе.

На 631 километре федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», по предварительным данным, 72-летний водитель «Мицубиси L-200» выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» и врезался в «Маз» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель иномарки погиб. 10-летняя девочка-пассажир автомобиля получила травмы и была госпитализирована.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. 

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