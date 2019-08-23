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В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына.

В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына.

Сегодня, 14:37
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В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына.
По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 26 августа.

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Кирову позвонили жители города, которые нашли лежащего на тротуаре  малолетнего ребенка.

Сотрудники полиции установили, что 2-летнего мальчика оставила на улице собственная мать. Двое жительниц Нововятского района видели, как девушка положила ребенка на землю и ушла.

Состояние здоровья ребенка было удовлетворительным. В тот же день мальчика поместили в детский дом.

Мать, бросившая ребенка на улице, пояснила, что оставила его на улице, потому что не имела средств на его содержание.

Возбуждено уголовное дело.

по информации УМВД по Кировской области

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