В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына.
По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел 26 августа.
В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Кирову позвонили жители города, которые нашли лежащего на тротуаре малолетнего ребенка.
Сотрудники полиции установили, что 2-летнего мальчика оставила на улице собственная мать. Двое жительниц Нововятского района видели, как девушка положила ребенка на землю и ушла.
Состояние здоровья ребенка было удовлетворительным. В тот же день мальчика поместили в детский дом.
Мать, бросившая ребенка на улице, пояснила, что оставила его на улице, потому что не имела средств на его содержание.
Возбуждено уголовное дело.
по информации УМВД по Кировской области