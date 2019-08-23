В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына.

По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело.Инцидент произошел 26 августа.В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Кирову позвонили жители города, которые нашли лежащего на тротуаре малолетнего ребенка.Сотрудники полиции установили, что 2-летнего мальчика оставила на улице собственная мать. Двое жительниц Нововятского района видели, как девушка положила ребенка на землю и ушла.Состояние здоровья ребенка было удовлетворительным. В тот же день мальчика поместили в детский дом.Мать, бросившая ребенка на улице, пояснила, что оставила его на улице, потому что не имела средств на его содержание.Возбуждено уголовное дело.