Прямой эфир
30 авг 10:00 31 августа откроют движение по путепроводу в Чистые пруды. 31 авг 13:50 В Кирове открыли путепровод в Чистые пруды (ВИДЕО). 30 авг 14:37 В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына. 29 авг 18:20 В Слободском районе «Мицубиси L-200» столкнулся с фурой. 27 авг 17:39 Французы выбрали Яранск для съёмок реалити-шоу «Пекинский экспресс» 27 авг 11:54 В Орловском районе произошел несчастный случай на охоте. 29 авг 11:34 Жители Кировской области получили за заслуги государственные награды 27 авг 12:15 В Малмыжском районе в ДТП с иномаркой погибла женщина. 29 авг 17:00 В Вахрушах обустраивают контейнерные площадки 26 авг 19:30 Вести. Киров (Россия-24) 26.08.2019
13°C
$
66,62
73,17
02 сентября 18:43
02 сен 17:58 Юные кировчане соревновались в турнире по дворовому футболу 02 сен 17:46 Школьники побывали на линейке по безопасности 02 сен 15:47 В Александровском саду волонтеры провели пикник 02 сен 15:00 В Кирсе завершается строительство яслей «Малыш» 02 сен 14:47 Фильм ГТРК Вятка стал победителем II Всероссийского фестиваля телевизионных программ «Золотое кольцо России». 02 сен 14:15 В Арбажском районе выявили второй случай бешенства. 02 сен 13:19 «Родина» сыграет контрольный матч с «Мурманом». 02 сен 12:06 В Слободском районе иномарка въехала в стену жилого дома. 02 сен 11:47 Кировские ветеринары отметили профессиональный праздник 02 сен 11:42 В Верхнекамском районе проверили готовность к зиме ЖКХ Рудничного и Лесного
В Слободском районе иномарка въехала в стену жилого дома.

В Слободском районе иномарка въехала в стену жилого дома.

Сегодня, 12:06
175

В Слободском районе иномарка въехала в стену жилого дома.
ДТП произошло в д. Шихово на ул. Цветочной.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, совершил наезд на забор и жилой дом.

В результате происшествия водитель автомобиля «Мазда» получил травмы и был госпитализирован. 

В целом за прошедшие три дня в Кировской области произошло 12 ДТП, в которых 15 человек получили травмы. 

В Кирове на улице Щорса 51-летний водитель автомобиля «Газель» при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем «Хендай Гетц». В результате происшествия 42-летняя женщина-водитель и 64-летняя пассажирка «Хендай Гетц» получили травмы (не госпитализированы). 





В Слободском районе на 647 км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Форд Фокус» и попутным «Камазом». В результате происшествия 51-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус» получила травмы (не госпитализирована). 




В Куменском районе 31-летний водитель автомобиля «Хендай Соната» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель и 37-летний пассажир иномарки получили травмы. 






В Арбажском районе 69-летний водитель «ВАЗ-21213» при обгоне врезался в прицеп фуры, после чего съехал в кювет и совершил опрокидывание. В результате происшествия водитель и 54-летняя пассажирка «ВАЗ-21213» получили травмы и были госпитализированы.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама