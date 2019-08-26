В Слободском районе иномарка въехала в стену жилого дома.
ДТП произошло в д. Шихово на ул. Цветочной.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, совершил наезд на забор и жилой дом.
В результате происшествия водитель автомобиля «Мазда» получил травмы и был госпитализирован.
В целом за прошедшие три дня в Кировской области произошло 12 ДТП, в которых 15 человек получили травмы.
В Кирове на улице Щорса 51-летний водитель автомобиля «Газель» при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем «Хендай Гетц». В результате происшествия 42-летняя женщина-водитель и 64-летняя пассажирка «Хендай Гетц» получили травмы (не госпитализированы).
В Слободском районе на 647 км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Форд Фокус» и попутным «Камазом». В результате происшествия 51-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус» получила травмы (не госпитализирована).
В Куменском районе 31-летний водитель автомобиля «Хендай Соната» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель и 37-летний пассажир иномарки получили травмы.
В Арбажском районе 69-летний водитель «ВАЗ-21213» при обгоне врезался в прицеп фуры, после чего съехал в кювет и совершил опрокидывание. В результате происшествия водитель и 54-летняя пассажирка «ВАЗ-21213» получили травмы и были госпитализированы.