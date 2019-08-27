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В Кирово-Чепецке 81-летний водитель-бесправник пытался подкупить сотрудника ДПС.

В Кирово-Чепецке 81-летний водитель-бесправник пытался подкупить сотрудника ДПС.

Сегодня, 10:11
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В Кирово-Чепецке 81-летний водитель-бесправник пытался подкупить сотрудника ДПС.

По факту покушения на дачу взятки сотрудникам ДПС ГИБДД МО МВД России «Кирово-Чепецкий» возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, инцидент произошел 1 сентября.

Сотрудники взвода ДПС остановили проезжавший автомобиль под управлением 81-летнего водителя. Пенсионер совершил обгон транспортного средства на пешеходном переходе.

В ходе проверки документов выяснилось, что подозреваемый управлял машиной, имея водительские права с истекшим сроком действия. Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался передать сотруднику полиции взятку в виде денег в сумме 2000 рублей.

Инспектор ДПС отказался получить предлагаемые ему в качестве взятки деньги и сообщил об инциденте в дежурную часть.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области

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