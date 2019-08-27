В Омутнинском районе сотрудники ИК-18 спасли грибника, тонувшего в болоте.

ЧП произошло в пятницу вечером. Начальнику ИК-18 позвонила работница колонии, которая была обеспокоена пропажей ее сына Алексея. Мужчина в обед ушел в лес за грибами и пропал.Впоследствии выяснилось, что Алексей зашел в болотистую часть леса, в которую даже охотники заглядывают крайне редко.Спустя несколько часов блуждания по болоту, мужчина понял, что заблудился. Кроме того, он начал увязать в болоте и осознал, что самостоятельно ему не выбраться.У Алексея был с собой сотовый телефон, и он сумел дозвониться до дежурной части полиции, после чего батарея телефона разрядилась.Начальник ИК №18 собрал сотрудников колонии и сформировал группу поиска. В нее также вошли полицейские и родственники грибника. Примерное местонахождение мужчины определили по последнему сигналу мобильного телефона.К этому времени наступили сумерки. Температура воздуха в лесу понизилась до нулевой отметки.После часа поисков на включенную сирену полицейского наряда в «минуту тишины» пропавший грибник сумел откликнуться. Поначалу члены группы розыска подумали, что грибник сумеет выйти на сигнал сирены.Подождав некоторое время, люди выдвинулись навстречу Алексею. Пропавшего грибника нашли сотрудники ИК-18 Павел Баранов со служебной собакой и Александр Мышкин. Как оказалось, мужчина уже сильно увяз в трясине и не мог выбраться.Благодаря смекалке одного из сотрудников ИК грибника сумели вытащить при помощи веток дерева. После спасения была вызвана скорая помощь.Поиски закончились в десять часов вечера. В данным момент состояние мужчины удовлетворительное. Его семья выразила благодарность всем, кто принял участие в спасении.