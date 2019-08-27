У жителя Кирова украли оборудование для создания криптовалюты.

Кража была совершена из строящегося коттеджа в микрорайоне Ганино.Хозяин дома выставил недвижимость на продажу.В его отсутствие неизвестные разбили окно и похитили оборудование для создания криптовалюты общей стоимостью почти 700 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 35-летний кировчанин.Выяснилось, что мужчина ранее побывал в коттедже в качестве потенциального покупателя. Во время "экскурсии" по дому он и узнал о находящемся внутри дорогостоящем оборудовании.Часть похищенного мужчина успел продать. Остальное полицейские нашли в его квартире в ходе обыска.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.