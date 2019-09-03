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На Луганской произошло лобовое столкновение грузовика и "Лады Калина".

На Луганской произошло лобовое столкновение грузовика и "Лады Калина".

Сегодня, 16:26
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На Луганской произошло лобовое столкновение грузовика и
ДТП случилось в 11.25 03.09.2019 в Кирове.

На улице Луганской, 47, по предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Лада Калина» на регулируемом перекрестке при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении встречному грузовому автомобилю КамАЗ.

В результате произошло столкновение. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Водитель "Калины" был госпитализирован. Обстоятельства ДТП уточняются.


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