На Луганской произошло лобовое столкновение грузовика и "Лады Калина".

ДТП случилось в 11.25 03.09.2019 в Кирове.На улице Луганской, 47, по предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Лада Калина» на регулируемом перекрестке при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении встречному грузовому автомобилю КамАЗ.В результате произошло столкновение. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.Водитель "Калины" был госпитализирован. Обстоятельства ДТП уточняются.