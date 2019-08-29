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В Кирово-Чепецке женщина-водитель на "БМВ" врезалась в бетонные блоки.

В Кирово-Чепецке женщина-водитель на "БМВ" врезалась в бетонные блоки.

Сегодня, 12:48
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В Кирово-Чепецке женщина-водитель на
ДТП произошло утром на ул. Братьев Васнецовых, 2. Иномарка въехала в груду строительного мусора.

По предварительным данным, 47-летняя водитель «БМВ» в столь ранний час уже пребывала в нетрезвом состоянии. Также женщина не имела водительских прав. В результате происшествия травмы получил 53-летний пассажир "БМВ". 

В целом за прошедшие сутки, на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек. 

В Куменском районе 67-летний водитель мопеда выезжал со второстепенной дороги и не пропустил двигавшийся по главной автомобиль «Сан Йонг» под управлением 56-летнего мужчины. Водитель мопеда получил травмы. 





В Кирове на ул. Производственной, по предварительным данным, 34-летний мужчина-водитель автомобиля «Скания» совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль «ВАЗ–21099» под управлением 26-летней девушки. Водитель ВАЗа травмирована. 





На Октябрьском проспекте 27-летний водитель «Киа Рио» сбил 37-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. В результате происшествия пешеход получил травмы. 

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