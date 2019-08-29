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Суд допросил архитектора застройки земли в парке Победы

Суд допросил архитектора застройки земли в парке Победы

Сегодня, 17:16
665
Анастасия Елсукова

В суде допросили архитектора, который разрабатывал проект застройки скандально известного участка земли в парке Победы. Напомним, в Первомайском районном суде продолжается заседание по делу Леонида Яфаркина.

Обвиняемый по громкому делу сегодня, как и всегда, в приподнятом настроении. Прокуратура, тем временем, ходатайствует о допросе новых свидетелей. Один из них - владелец архитектурной мастерской Сергей Котов. Как выяснилось, старый знакомый Леонида Яфаркина.

Свидетель стороны обвинения рассказал, что в 2011 к нему обратилась гендиректор «КЗОРСа», или кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения, Светлана Киселева по поводу небезызвестного участка земли в парке Победы. Она заявила о намерении изменить статус зоны. С тем, чтобы на этом месте была возможность строить здания, в том числе и жилые. К публичным слушаниям Котов разработал схему, которая наглядно демонстрировала, что появится на участке, если назначение земли всё-таки поменяют.

В 2012 году Киселева сообщила, что все документы готовы, а значит можно приступать к рабочему проектированию участка. По итогам переговоров был заключен договор с «КЗОРС».

- Киселева, когда к вам обращалась, она просила чтобы в том проекте, который вы подготовите, должна фигурировать зона жилой застройки? либо об этом речи не велось?
- Речь шла о том, что должна быть зона «С», а если мне, как профессионалу говорят о том, что должна быть зона «С», то там жилая застройка будет.

Под жилье отводилось где-то 30% застройки, причем, речь шла о возведении именно высоток. Свидетель предоставил суду документы (в том числе договор, схему и расчеты), которые было решено приобщить к материалам дела.
Допрос других свидетелей - сотрудника ФСБ и следователя - проходил уже без видеосъемки.

Напомним, что на предыдущем заседании суда СМИ ожидали услышать пояснения экс-главы города Кирова Владимира Быкова. Но бывшего главу города в суд не вызывали, поэтому заседание прошло без его участия.

Суд допросил архитектора застройки земли в парке Победы

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