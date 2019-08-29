В Кирове работник автомойки угнал иномарку клиента.

Угощник попал в поле зрения сотрудников ГИБДД в микрорайоне Коминтерновском.Внимание инспекторов привлек автомобиль, двигавшийся по улице со спущенным колесом.При проверке выяснилось, что документов на транспортное средство у водителя нет. Полицейские установили, что мужчина, сидевший за рулем, работает на автомойке.Несколькими часами ранее к нему приехал клиент, который оставил свою машину и пообещал забрать автомобиль позже.Пока хозяина не было, молодой человек решил покататься на чужой иномарке. Но ему не повезло. На одной из улиц он пробил колесо и начал спешно искать ближайший шиномонтаж.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».Ведется расследование.Автомобиль вернули законному владельцу.