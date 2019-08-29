В Кирове работник автомойки угнал иномарку клиента.
Угощник попал в поле зрения сотрудников ГИБДД в микрорайоне Коминтерновском.
Внимание инспекторов привлек автомобиль, двигавшийся по улице со спущенным колесом.
При проверке выяснилось, что документов на транспортное средство у водителя нет. Полицейские установили, что мужчина, сидевший за рулем, работает на автомойке.
Несколькими часами ранее к нему приехал клиент, который оставил свою машину и пообещал забрать автомобиль позже.
Пока хозяина не было, молодой человек решил покататься на чужой иномарке. Но ему не повезло. На одной из улиц он пробил колесо и начал спешно искать ближайший шиномонтаж.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Ведется расследование.
Автомобиль вернули законному владельцу.