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МЧС провели учения в кировской школе №11

МЧС провели учения в кировской школе №11

Сегодня, 14:50
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Михаил Конышев

В Кирове в 11 школе была поднята пожарная тревога. Сотрудникам МЧС предстояло ликвидировать импровизированный очаг возгорания и эвакуировать тех, кто остался в здании.

Согласно вводной учений, возгорание произошло в раздевалке на первом этаже школы. Обнаруживший огонь сотрудник срочно сообщает о сложившейся чрезвычайной ситуации. Под звуки системы оповещения происходит эвакуация всех, кто находится в здании.

- Внимание, пожарная тревога! В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Всем немедленно покинуть здание.

До приезда пожарных расчетов сотрудники школы пытаются потушить огонь самостоятельно, при помощи первичных средств пожаротушения. Тем временем, к зданию прибывают пожарные дружины.

Огнеборцы ликвидирую очаг возгорания и спасают заблокированного на втором этаже преподавателя. Для этого применяют пожарную лестницу.

МАТВЕЙ МАШКОВЦЕВ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЫ №11:
«Было ли страшно? Нет. Так как доблестные наши пожарные сделали все правильно. Пришли вовремя, все сделали и спасли».

Пока сотрудники МЧС боролись с импровизированным огнем, детям объяснили, как нужно действовать при возникновении подобных ситуаций.

КОНСТАНТИН БАРМИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Персонал школы действовал оперативно и грамотно. Дети эвакуированы в кратчайшие сроки. Поэтому оценка за тренировку - положительно. Наши сотрудники сделали все, что положено им по боевому уставу. Их действия также оцениваются на положительную оценку».

Учения в 11 школе прошли успешно. Учебные тревоги в течение сентября пройдут во всех образовательных учреждениях.

МЧС провели учения в кировской школе №11

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