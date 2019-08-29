МЧС провели учения в кировской школе №11

В Кирове в 11 школе была поднята пожарная тревога. Сотрудникам МЧС предстояло ликвидировать импровизированный очаг возгорания и эвакуировать тех, кто остался в здании.Согласно вводной учений, возгорание произошло в раздевалке на первом этаже школы. Обнаруживший огонь сотрудник срочно сообщает о сложившейся чрезвычайной ситуации. Под звуки системы оповещения происходит эвакуация всех, кто находится в здании.До приезда пожарных расчетов сотрудники школы пытаются потушить огонь самостоятельно, при помощи первичных средств пожаротушения. Тем временем, к зданию прибывают пожарные дружины.Огнеборцы ликвидирую очаг возгорания и спасают заблокированного на втором этаже преподавателя. Для этого применяют пожарную лестницу.Пока сотрудники МЧС боролись с импровизированным огнем, детям объяснили, как нужно действовать при возникновении подобных ситуаций.Учения в 11 школе прошли успешно. Учебные тревоги в течение сентября пройдут во всех образовательных учреждениях.