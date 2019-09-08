В Куменском районе "Лексус" врезался в трактор.
Авария произошла вечером 8.09.2019 г.
На 59-ом км автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, по предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Лексус» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего трактора «Беларус» с прицепом и совершил столкновение.
В результате происшествия погиб 37-летний пассажир «Лексуса», водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
В целом за прошедшие три дня в Кировской области произошло 30 ДТП, в которых 1 человек погиб и 44 получили травмы, в том числе 5 несовершеннолетних.
В Юрьянском районе 31-летний водитель «Шкода Фабия» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта». В результате происшествия оба водителя, а также 10-летний пассажир «Фольксваген Джетта» получили травмы (не госпитализированы).
В Кикнурском районе пенсионер на ВАЗ-212140 при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендэ Гетц» под управлением 43-летней женщины и совершил столкновение. В результате происшествия 3 пассажира "Нивы", а также водитель и 40-летняя пассажирка «Хендэ Гетц» получили травмы различной степени тяжести.
В Орловском районе 18-летняя девушка без водительских прав села за руль автомобиля ВАЗ-21099, не справилась с управлением, совершила съезд в кювет и опрокидывание. В результате происшествия девушка-водитель и 32-летний мужчина-пассажир автомобиля ВАЗ-21099 получили травмы (не госпитализированы).
В Кирово-Чепецком районе 30-летний нетрезвый водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате происшествия водитель и 4 пассажира автомобиля «Ниссан Кашкай» получили травмы (не госпитализированы).