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В Куменском районе "Лексус" врезался в трактор.

В Куменском районе "Лексус" врезался в трактор.

Вчера, 11:03
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В Куменском районе
Авария произошла вечером 8.09.2019 г.

На 59-ом км автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, по предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Лексус» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего трактора «Беларус» с прицепом и совершил столкновение.

В результате происшествия погиб 37-летний пассажир «Лексуса», водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

В целом за прошедшие три дня в Кировской области произошло 30 ДТП, в которых 1 человек погиб и 44 получили травмы, в том числе 5 несовершеннолетних.

В Юрьянском районе 31-летний водитель «Шкода Фабия» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта». В результате происшествия оба водителя, а также 10-летний пассажир «Фольксваген Джетта» получили травмы (не госпитализированы).




В Кикнурском районе пенсионер на ВАЗ-212140 при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендэ Гетц» под управлением 43-летней женщины и совершил столкновение. В результате происшествия 3 пассажира "Нивы", а также водитель и 40-летняя пассажирка «Хендэ Гетц» получили травмы различной степени тяжести.





В Орловском районе 18-летняя девушка без водительских прав села за руль автомобиля ВАЗ-21099,  не справилась с управлением, совершила съезд в кювет и опрокидывание. В результате происшествия девушка-водитель и 32-летний мужчина-пассажир автомобиля ВАЗ-21099 получили травмы (не госпитализированы).




В Кирово-Чепецком районе 30-летний нетрезвый водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате происшествия водитель и 4 пассажира автомобиля «Ниссан Кашкай» получили травмы (не госпитализированы).

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