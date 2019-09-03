В Кировской области совершена серия краж электросетевого оборудования.

Сотрудники полиции просят граждан проявлять бдительность и сообщать о несанкционированных работах на электрических сетях.В 2019 году на территории Кировской области были зафиксированы несколько похожих хищений электросетевого оборудования с железобетонных опор, принадлежащих «Кировэнерго». Кражи были совершены в Кильмезском, Юрьянском, Котельничском и других районах.Все хищения совершались с линий, расположенных рядом с дорогами.Полицейские призывают жителей области обращать внимание на работников, выполняющих какие-либо манипуляции на электрических сетях. Сотрудники «Кировэнерго» всегда одеты в синюю спецодежду с красными или серыми элементами, с логотипами (эмблемами) «Россетей» или ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Автотранспорт, обычно светло-серого или синего цветов, также брендирован логотипом (эмблемой) «Россетей».О сотрудниках, работающих на уличных электросетях в другой униформе или без нее, просят сообщать в полицию по телефонам 02.Также очевидцев действий преступной группы просят по возможности запомнить марку, модель и регистрационные номера транспорта, на котором передвигаются похитители, сфотографировать их или сделать видеозапись.