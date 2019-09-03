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В п. Восточном ранили сотрудника полиции.

В п. Восточном ранили сотрудника полиции.

Вчера, 15:11
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В п. Восточном ранили сотрудника полиции.
Инцидент произошел 8 сентября в п. Восточный Омутнинского района.

У местного Дома культуры мужчина в состоянии алкогольного опьянения приставал к прохожим и выбил стекла в здании ДК.

Очевидцы дебоша обратились за помощью к участковому, который находился на выходном. Тем не менее полицейский поспешил к месту ЧП. Лейтенант попытался задержать хулигана. Мужчина оказал сопротивление и ударил офицера ножом в живот.

Сбежать хулигану помешала прибывшая на место ЧП следственно-оперативная группа МО МВД России «Омутнинский». Мужчина был задержан.

Участкового уполномоченного госпитализировали.

СУ СК РФ по Кировской области в отношении подозреваемого жителя п. Восточный возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

по информации УМВД по Кировской области

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