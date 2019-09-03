В п. Восточном ранили сотрудника полиции.

Инцидент произошел 8 сентября в п. Восточный Омутнинского района.У местного Дома культуры мужчина в состоянии алкогольного опьянения приставал к прохожим и выбил стекла в здании ДК.Очевидцы дебоша обратились за помощью к участковому, который находился на выходном. Тем не менее полицейский поспешил к месту ЧП. Лейтенант попытался задержать хулигана. Мужчина оказал сопротивление и ударил офицера ножом в живот.Сбежать хулигану помешала прибывшая на место ЧП следственно-оперативная группа МО МВД России «Омутнинский». Мужчина был задержан.Участкового уполномоченного госпитализировали.СУ СК РФ по Кировской области в отношении подозреваемого жителя п. Восточный возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.