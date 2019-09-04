В Белохолуницком районе "Ниссан" врезался в «Хендай» и столб.
Авария произошла 9 сентября в с. Полом.
На улице Юбилейной, 10, нетрезвый водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением, совершил наезд на стоящий автомобиль «Хендай» и бетонный столб.
В результате происшествия водитель получил травмы (не госпитализирован).
В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
В Кирове на ул. Производственной водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил 15-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия молодой человек получил травмы (не госпитализирован).
В Яранском районе 23-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и наезд на дерево. В результате происшествия водитель и 25-летний молодой человек, пассажир автомобиля, получили травмы (не госпитализированы).