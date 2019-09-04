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В Белохолуницком районе "Ниссан" врезался в «Хендай» и столб.

В Белохолуницком районе "Ниссан" врезался в «Хендай» и столб.

Вчера, 10:49
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В Белохолуницком районе
Авария произошла 9 сентября в с. Полом.

На улице Юбилейной, 10, нетрезвый водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением, совершил наезд на стоящий автомобиль «Хендай» и бетонный столб.

В результате происшествия водитель получил травмы (не госпитализирован).

В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

В Кирове на ул. Производственной водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил 15-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия молодой человек получил травмы (не госпитализирован).





В Яранском районе 23-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и наезд на дерево. В результате происшествия водитель и 25-летний молодой человек, пассажир автомобиля, получили травмы (не госпитализированы).

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