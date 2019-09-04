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В Кирове нашли двух пропавших без вести 10-летних мальчиков.

В Кирове нашли двух пропавших без вести 10-летних мальчиков.

Вчера, 11:00
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В Кирове нашли двух пропавших без вести 10-летних мальчиков.
Инцидент произошел 9 сентября.

Поздним вечером в полицию обратилась жительница г. Кирова.

Встревоженная женщина сообщила, что пропал ее 10-летний сын. Утром подросток ушел в школу и домой не вернулся.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия.

Вскоре выяснилось, что вместе с подростком исчез и его приятель-одноклассник. После уроков мальчики вместе с учителем были на экскурсии. Далее подростки направились к одному из них домой. После ушли гулять и больше мальчиков никто не видел.

В поисках детей были задействованы более ста полицейских из разных отделов городского Управления МВД. Поиски продолжались всю ночь.

10 сентября около 6 часов утра подростков нашли под мостом, в кустах у реки в районе Северной Набережной.

Мальчики пояснили, что здесь они устроили ночлег и провели всю ночь. Детей опросили и передали родителям.

по информации УМВД по Кировской области 

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