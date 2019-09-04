В Кирове нашли двух пропавших без вести 10-летних мальчиков.

Инцидент произошел 9 сентября.Поздним вечером в полицию обратилась жительница г. Кирова.Встревоженная женщина сообщила, что пропал ее 10-летний сын. Утром подросток ушел в школу и домой не вернулся.Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия.Вскоре выяснилось, что вместе с подростком исчез и его приятель-одноклассник. После уроков мальчики вместе с учителем были на экскурсии. Далее подростки направились к одному из них домой. После ушли гулять и больше мальчиков никто не видел.В поисках детей были задействованы более ста полицейских из разных отделов городского Управления МВД. Поиски продолжались всю ночь.10 сентября около 6 часов утра подростков нашли под мостом, в кустах у реки в районе Северной Набережной.Мальчики пояснили, что здесь они устроили ночлег и провели всю ночь. Детей опросили и передали родителям.