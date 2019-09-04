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Житель Кирова занялся "биржевой торговлей" и едва не потерял более миллиона рублей.

Житель Кирова занялся "биржевой торговлей" и едва не потерял более миллиона рублей.

Вчера, 11:57
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Житель Кирова занялся
Мужчина искал в интернете возможность подзаработать и нашел объявление о «биржевой торговле».

Кировчанин зарегистрировался на сайте и вскоре ему позвонил "работник биржи".

Для старта торгов незнакомец попросил внести депозит в размере 17 тысяч рублей. Кировчанин сделал все, как ему рекомендовали.

Затем "работник биржи" предложил передать ему возможность удаленного доступа к компьютеру кировчанина, чтобы самостоятельно вести закупку и продажу различных активов. Клиенту предложили наблюдать за ростом его доходов на экране монитора.

После того, как виртуальная сумма увеличилась до существенных размеров кировчанин сообщил "работнику биржи", что хочет вывести деньги. Но "менеджер" предложил более заманчивый бизнес: заняться торговлей криптовалютой. Здесь можно было заработать намного больше и быстрее. Но для начала нужно было вновь внести депозит.

Денег у кировчанина не оказалось, и "работник биржи" предложил взять кредит. С помощью удаленного доступа "менеджер" запросил банковскую услугу. Когда кировчанин узнал о сумме кредита – более 1 миллиона рублей – он наконец понял, что его обманывают и направился с заявлением в полицию.

В настоящий момент полицейские устанавливают личность и местонахождение мошенника.

по информации УМВД по Кировской области  

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