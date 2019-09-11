Прямой эфир
06 сен 14:55 РСТ пояснила, кому снизят тариф за электричество 06 сен 19:30 Школу искусств затопило в седьмой раз 06 сен 11:24 Вести. Кировская область (Россия-1) 05.09.2019 06 сен 11:30 В Кирове начали делать прививки от гриппа 06 сен 17:17 Казацкие дружины «Спас» и «Покров» помогут полицейским 06 сен 17:20 В Кирове прошел конкурс метрологических служб 06 сен 09:46 «Олимпию» ожидает ещё одна серьёзная проверка. 06 сен 14:50 Музей Хохрякова покажет виды «Старой Вятки» 09 сен 11:03 В Куменском районе "Лексус" врезался в трактор. 10 сен 11:40 Для юных футболистов мастер-класс провел бывший игрок сборной России Андрей Соломатин
12°C
$
65,19
71,83
13 сентября 06:39
12 сен 17:33 В Перекопе завершился последний этап 28 спартакиады для воспитанников детских домов и домов-интернатов 12 сен 15:01 Подготовка к фестивалю единоборств в Уржуме 12 сен 14:57 В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона 12 сен 14:52 Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою 12 сен 14:47 В Киров приехали специалисты по урбанистике и развитию городской среды из Японии 12 сен 11:53 В микрорайоне КМДК появляется всё больше новых игровых комплексов для детей 12 сен 10:57 В Кирове отметили Всероссийский день трезвости 11 сен 17:26 Кировские борцы начали сезон с Чемпионата области среди взрослых 11 сен 17:21 В Уржумском районе готовятся к новоселью жители села Буйского 11 сен 17:21 В Белой Холунице прошло масштабное антитеррористическое тактико-специальное учение «Шторм-2019»
В Белой Холунице прошло масштабное антитеррористическое тактико-специальное учение «Шторм-2019»

В Белой Холунице прошло масштабное антитеррористическое тактико-специальное учение «Шторм-2019»

11 сентября 2019 17:21
205
Светлана Вертелецкая

В Белой Холунице прошло масштабное антитеррористическое тактико-специальное учение «Шторм-2019».

По легенде, вооруженные лица захватили заложника в жилом доме в деревне Федосята и совершили подрыв самодельного взрывного устройства на дамбе Белохолуницкого пруда. Преступники выдвинули политические требования, в случае невыполнения которых, планировали убить заложника и продолжить подрывы на дамбе. Было принято решение о проведении контртеррористической операции. В результате заложник был освобожден, один террорист нейтрализован, один - задержан, самодельное взрывное устройство обезврежено. В учениях приняли участие подразделения ФСБ Кировской и Нижегородской областей, ФСО, МВД, МЧС, УФСИН, следственного комитета и Росгвардии. Также были задействованы органы исполнительной власти Кировской области и местного самоуправления Белохолуницкого района. Все задачи, поставленные в ходе учения, выполнены в полном объеме. Оперативным штабом действия всех служб и подразделений оценены положительно.

В Белой Холунице прошло масштабное антитеррористическое тактико-специальное учение «Шторм-2019»

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама