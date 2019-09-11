В Белой Холунице прошло масштабное антитеррористическое тактико-специальное учение «Шторм-2019».По легенде, вооруженные лица захватили заложника в жилом доме в деревне Федосята и совершили подрыв самодельного взрывного устройства на дамбе Белохолуницкого пруда. Преступники выдвинули политические требования, в случае невыполнения которых, планировали убить заложника и продолжить подрывы на дамбе. Было принято решение о проведении контртеррористической операции. В результате заложник был освобожден, один террорист нейтрализован, один - задержан, самодельное взрывное устройство обезврежено. В учениях приняли участие подразделения ФСБ Кировской и Нижегородской областей, ФСО, МВД, МЧС, УФСИН, следственного комитета и Росгвардии. Также были задействованы органы исполнительной власти Кировской области и местного самоуправления Белохолуницкого района. Все задачи, поставленные в ходе учения, выполнены в полном объеме. Оперативным штабом действия всех служб и подразделений оценены положительно.