В Кирове выявили крупный канал сбыта нелегально ввезенных косметологических препаратов

Следователи выясняют подробности громкого дела по факту сбыта в Кирове незаконных препаратов, применяемых в косметологии. А в Ленинском районном суде сегодня избирали меру пресечения одной из задержанных.Накануне сотрудники ФСБ распространили оперативную съемку задержания одной из продавщиц препаратов сомнительного качества. Во время контрольной закупки она продала товар на сумму свыше 100 тысяч рублей. Жильцы дома говорят, что ни о чем не подозревали.По версии следствия, данные препараты распространялись по салонам красоты. Лица, осведомленные о преступной деятельности фигурантов уголовного дела, отказываются давать показания в отношении них. Сегодня в Ленинском районном суде, тем временем, решался вопрос об избрании меры пресечения задержанной. Процесс проходил за закрытыми дверями.Как нам удалось выяснить, срок задержания продлили еще на 72 часа. Расследование уголовного дела продолжается.