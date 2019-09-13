Прямой эфир
13 сен 17:43 Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю 13 сен 11:19 В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века 13 сен 17:39 В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019" 13 сен 17:36 В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан "Мы вместе!" 17 сен 14:47 Кировские байкеры закрыли мотосезон 13 сен 14:58 В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци 13 сен 11:11 Общественники - о транспортных проблемах города 13 сен 17:41 Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии 13 сен 11:13 В Кирове проверили качество ремонта дворов 13 сен 11:16 Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в поселке Мирный Оричевского района
4°C
$
64,22
70,94
20 сентября 00:17
19 сен 18:02 В Кирове прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу 19 сен 17:56 В регионе продолжается реализация проектов в рамках Всероссийской акции "Добровольцы - детям" 19 сен 17:55 В областном центре завершается масштабный ремонт тротуаров 19 сен 17:53 В администрации города проверили ход реконструкции набережной в Нововятске 19 сен 14:58 В ДХШ города Кирова открылись сразу три выставки 19 сен 11:21 В спортивной школе № 1 города Кирова разгорелся конфликт 19 сен 11:16 В Первомайском суде продолжается судебный процесс по делу бизнесмена Яфаркина 19 сен 11:13 В Кирове выявили крупный канал сбыта нелегально ввезенных косметологических препаратов 19 сен 11:10 Ремонт теплосетей затянулся, кировчане месяцами живут без горячей воды 19 сен 10:08 МХК «Олимпия» начала сезон с неудачи.
В Кирове выявили крупный канал сбыта нелегально ввезенных косметологических препаратов

В Кирове выявили крупный канал сбыта нелегально ввезенных косметологических препаратов

Вчера, 11:13
232
Анастасия Елсукова

Следователи выясняют подробности громкого дела по факту сбыта в Кирове незаконных препаратов, применяемых в косметологии. А в Ленинском районном суде сегодня избирали меру пресечения одной из задержанных.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Офис компании, торгующей нелегальными препаратами для косметологических процедур находился здесь, в одном из жилых домов на улице Маклина. Лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности у злоумышленников не было. И, тем не менее, они сбывали запрещенный товар в огромных количествах».

Накануне сотрудники ФСБ распространили оперативную съемку задержания одной из продавщиц препаратов сомнительного качества. Во время контрольной закупки она продала товар на сумму свыше 100 тысяч рублей. Жильцы дома говорят, что ни о чем не подозревали.

По версии следствия, данные препараты распространялись по салонам красоты. Лица, осведомленные о преступной деятельности фигурантов уголовного дела, отказываются давать показания в отношении них. Сегодня в Ленинском районном суде, тем временем, решался вопрос об избрании меры пресечения задержанной. Процесс проходил за закрытыми дверями.

Как нам удалось выяснить, срок задержания продлили еще на 72 часа. Расследование уголовного дела продолжается.

В Кирове выявили крупный канал сбыта нелегально ввезенных косметологических препаратов

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама