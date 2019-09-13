В Первомайском суде продолжается судебный процесс по делу бизнесмена Яфаркина

Московский адвокат не приехал. Сегодня Леонид Яфаркин, обвиняемый по делу продажи земель парка Победы, пытался перенести судебное заседание. Подсудимый решил сменить адвоката, но тот пока не появился.
В начале заседания судья озвучил просьбу Леонида Яфаркина допустить до участия в деле адвоката Сергея Жорина. Однако, выяснилось, что известный московский правозащитник в данный момент находится в командировке. К тому же адвокат пока не представил суду свои документы. Подсудимый тем временем обратился с просьбой к суду перенести заседание, по причине плохого самочувствия.
ЛЕОНИД ЯФАРКИН, ПОДСУДИМЫЙ:
«У меня сегодня очень плохое состояние, я бы хотел, чтобы заседание отменили».
После небольшого перерыва заседание суда всё же было продолжено. Обвинение и защита допросили двух свидетелей. Николая Киселёва, который был замдиректора Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения, и Светлану Киселеву - гендиректора этого предприятия. По версии следствия, Яфаркин, как соучредитель данного предприятия, необоснованно вывел из состава имущественного комплекса два земельных участка по заниженной стоимости и оформил их на подконтрольную ему фирму. Затем он продал эти участки по рыночной стоимости - около 120 миллионов рублей - одной из кировских строительных компаний. По словам Киселевой, в результате сделки заводу был причинен ущерб и предприятие задолжало налоговой за доходы, которые не получило.
- Сумма в размере 118 млн. поступила в кассу предприятия и на расчетный счет, но этих денег не было фактически.
- То есть сделки прошли мимо предприятия, но деньги пытаются взыскать с предприятия?
- Да, получал-не получал, но заплати.
Леонид Яфаркин не согласился с предположением, что завод потерпел какие-либо убытки.
ЛЕОНИД ЯФАРКИН, ПОДСУДИМЫЙ:
«Никакого убытка предприятию мы не нанесли - ведь если купили за 338 тыс. руб., а завод продал землю за 8 млн., то получили 7,5 и дивиденды все получили».
Киселева в ответ сообщила, что после продажи земли балансовая стоимость предприятия значительно уменьшилась. Напомним, Леонида Яфаркина, помимо мошенничества с землёй в парке Победы, обвиняют в совершении ещё нескольких преступлений, в том числе в отмывании денег.