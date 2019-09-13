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В Первомайском суде продолжается судебный процесс по делу бизнесмена Яфаркина

В Первомайском суде продолжается судебный процесс по делу бизнесмена Яфаркина

Вчера, 11:16
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Юлия Шалаева

Московский адвокат не приехал. Сегодня Леонид Яфаркин, обвиняемый по делу продажи земель парка Победы, пытался перенести судебное заседание. Подсудимый решил сменить адвоката, но тот пока не появился.

В начале заседания судья озвучил просьбу Леонида Яфаркина допустить до участия в деле адвоката Сергея Жорина. Однако, выяснилось, что известный московский правозащитник в данный момент находится в командировке. К тому же адвокат пока не представил суду свои документы. Подсудимый тем временем обратился с просьбой к суду перенести заседание, по причине плохого самочувствия.

ЛЕОНИД ЯФАРКИН, ПОДСУДИМЫЙ:
«У меня сегодня очень плохое состояние, я бы хотел, чтобы заседание отменили».

После небольшого перерыва заседание суда всё же было продолжено. Обвинение и защита допросили двух свидетелей. Николая Киселёва, который был замдиректора Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения, и Светлану Киселеву - гендиректора этого предприятия. По версии следствия, Яфаркин, как соучредитель данного предприятия, необоснованно вывел из состава имущественного комплекса два земельных участка по заниженной стоимости и оформил их на подконтрольную ему фирму. Затем он продал эти участки по рыночной стоимости - около 120 миллионов рублей - одной из кировских строительных компаний. По словам Киселевой, в результате сделки заводу был причинен ущерб и предприятие задолжало налоговой за доходы, которые не получило.

- Сумма в размере 118 млн. поступила в кассу предприятия и на расчетный счет, но этих денег не было фактически.
- То есть сделки прошли мимо предприятия, но деньги пытаются взыскать с предприятия?
- Да, получал-не получал, но заплати.

Леонид Яфаркин не согласился с предположением, что завод потерпел какие-либо убытки.

ЛЕОНИД ЯФАРКИН, ПОДСУДИМЫЙ:
«Никакого убытка предприятию мы не нанесли - ведь если купили за 338 тыс. руб., а завод продал землю за 8 млн., то получили 7,5 и дивиденды все получили».

Киселева в ответ сообщила, что после продажи земли балансовая стоимость предприятия значительно уменьшилась. Напомним, Леонида Яфаркина, помимо мошенничества с землёй в парке Победы, обвиняют в совершении ещё нескольких преступлений, в том числе в отмывании денег.

В Первомайском суде продолжается судебный процесс по делу бизнесмена Яфаркина

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