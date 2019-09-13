В Кирово-Чепецке выявили очередную горе-мать, оставившую ребенка без присмотра

В Кирово-Чепецке мать оставила без присмотра маленького ребенка. 5-летняя девочка сутки провела в квартире одна. Ее освободили сотрудники полиции, сейчас ребенок находится в приюте.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Все произошло в этом общежитии в Кирово-Чепецке. Местные жители услышали детский плач в одной из квартир. Так как соседи не видели мать, которая проживает в этой квартире вместе с ребенком, почти двое суток, она забеспокоились и вызвали полицию».
Приехавшие на место стражи порядка обнаружили, что дверь закрыта, никто не открывает. Вместе с сотрудниками МЧС дверь вскрыли и нашли в квартире пятилетнюю девочку. Ребенка забрали в приют. По городу тут же пошли слухи - якобы мать ведет асоциальный образ жизни, ребенка оставила ради вечеринок. Но комендант общежития настаивает - женщина ведет здоровый образ жизни, дочку оставила одну из-за необходимости.
- Потому что не с кем посидеть, а она работает одна, ей надо ребенка прокормить.
- А где она двое суток была?
- Она не двое суток не была! Она была на работе – фармацевтом работает.
А вот некоторые соседи придерживаются иной точки зрения. И даже не удивляются, что у их соседки изъяли ребенка.
- Мы не пьем – на улице не пьем, а в квартире, что попало творим.
- А она два дня, где была?
- Гуляла.
- С вами?
- Нет
- А где?
- Неизвестно.
Все обстоятельства сейчас уточняют правоохранители. Выяснилось, что матери не было дома одни сутки, а не двое. Когда ее удалось найти, она была в трезвом состоянии. В департаменте образования Кирово-Чепецка поясняют: семья находилась в трудной жизненной ситуации, раз в квартал ее навещали специалисты центра социального обслуживания. О том, что в семье ребенку может что-то угрожать, никто не сообщал. Почему же мать оставила ребенка одного без присмотра - предстоит выяснить правоохранителям.
МИХАИЛ СКОЧИЛОВ, НАЧАЛЬНИК ООДУУП И ПДН УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении двух уголовных дел, по статье 125 – оставление в опасности и156 УК – это неисполнение родителем обязанности по воспитанию детей».
По этим статьям женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.