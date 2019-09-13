В Кирово-Чепецке выявили очередную горе-мать, оставившую ребенка без присмотра

В Кирово-Чепецке мать оставила без присмотра маленького ребенка. 5-летняя девочка сутки провела в квартире одна. Ее освободили сотрудники полиции, сейчас ребенок находится в приюте.Приехавшие на место стражи порядка обнаружили, что дверь закрыта, никто не открывает. Вместе с сотрудниками МЧС дверь вскрыли и нашли в квартире пятилетнюю девочку. Ребенка забрали в приют. По городу тут же пошли слухи - якобы мать ведет асоциальный образ жизни, ребенка оставила ради вечеринок. Но комендант общежития настаивает - женщина ведет здоровый образ жизни, дочку оставила одну из-за необходимости.А вот некоторые соседи придерживаются иной точки зрения. И даже не удивляются, что у их соседки изъяли ребенка.Все обстоятельства сейчас уточняют правоохранители. Выяснилось, что матери не было дома одни сутки, а не двое. Когда ее удалось найти, она была в трезвом состоянии. В департаменте образования Кирово-Чепецка поясняют: семья находилась в трудной жизненной ситуации, раз в квартал ее навещали специалисты центра социального обслуживания. О том, что в семье ребенку может что-то угрожать, никто не сообщал. Почему же мать оставила ребенка одного без присмотра - предстоит выяснить правоохранителям.По этим статьям женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.