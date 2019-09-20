В суде по делу бизнесмена Яфаркина сегодня допросили еще двух свидетелей: следователя и эксперта по оценке недвижимости. Адвокаты подсудимого предложили вернуть уголовное дело в прокуратуру. В итоге дело Леонида Яфаркина вернули на этап судебного следствия.
Дождался! Защищать известного кировского предпринимателя прибыл не менее известный столичный адвокат Сергей Жорин. Сторона защиты выступила с ходатайством о возврате дела в прокуратуру, ссылаясь на многочисленные нарушения, допущенные в ходе предварительного следствия и при проведении оценочной экспертизы. Но суд не поддержал данное ходатайство.
- Доводы, приведенные в ходатайстве адвоката, в настоящее время не могут служить основанием для возвращения дела прокурору, поскольку оценка этим доводам может быть дана судом лишь при постановлении приговора, после исследования оценки всей совокупности доказательств по делу.
После этого адвокаты Яфаркина попросили отложить судебное заседание, ссылаясь на то, что стороне защиты нужно время для заявления дополнительных ходатайств и "в связи со вновь открывшимися обстоятельствами". Речь о сегодняшнем допросе следователя и эксперта по оценке недвижимости.
Адвокаты заявили, что им нужна неделя на подготовку, в итоге суд перенес заседание на 30ое сентября. Напомним, обвинение запросило приговорить Леонида Яфаркина к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.