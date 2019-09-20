Прямой эфир
20 сен 11:11 В Кирово-Чепецке выявили очередную горе-мать, оставившую ребенка без присмотра 21 сен 09:19 Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу в сезоне. 20 сен 17:14 В Кирове прошёл общедоступный художественный мастер-класс "Рисуй любимый город" 20 сен 11:13 Кировским католикам предложили новые условия проведения богослужений в Александровском костёле 20 сен 17:21 На территории памятника природы "Ульское болото" ученые обнаружили редкие виды птиц и растений 20 сен 17:10 Сотрудники МЧС проверили печи в частном секторе 25 сен 11:08 Доклад о решении проблем обманутых дольщиков подвергся критике 20 сен 11:19 Последствия коммунальной аварии на Упита 16-а 23 сен 17:49 В областном центре прошел Слёт юнармейских отрядов 23 сен 15:02 В Кирове проходят соревнования памяти Н.В. Порфирьева по фехтованию на шпагах среди кадетов
3°C
$
64,29
70,38
26 сентября 19:11
26 сен 17:43 В Кирове проходит всероссийский турнир по фехтованию памяти Николая Порфирьева 26 сен 17:36 Полицейские провели рейд по садовым участкам 26 сен 17:34 Фанерный комбинат города Кирова стал победителем премии "Экспортёр года" - в сфере промышленности 26 сен 14:50 Кировские гиревики привезли с кубка России несколько медалей 26 сен 14:44 Депутаты предлагают пересмотреть бюджет, заложенный на новый год 26 сен 14:43 В Шабалинском районе захоронили останки солдата, погибшего в годы войны при обороне Ленинграда 26 сен 10:51 Жительница дома на Кольцова уже год живет с дырой в полу 26 сен 10:48 Дело Леонида Яфаркина вернули на этап судебного следствия 25 сен 17:24 В Кирове прошел конкурс для молодых учителей и их наставников 25 сен 17:19 Жители Среднеивкино вынуждены пользоваться водой, которая может быть опасна для здоровья
Дело Леонида Яфаркина вернули на этап судебного следствия

Дело Леонида Яфаркина вернули на этап судебного следствия

Сегодня, 10:48
326
Анастасия Елсукова

В суде по делу бизнесмена Яфаркина сегодня допросили еще двух свидетелей: следователя и эксперта по оценке недвижимости. Адвокаты подсудимого предложили вернуть уголовное дело в прокуратуру. В итоге дело Леонида Яфаркина вернули на этап судебного следствия.

Дождался! Защищать известного кировского предпринимателя прибыл не менее известный столичный адвокат Сергей Жорин. Сторона защиты выступила с ходатайством о возврате дела в прокуратуру, ссылаясь на многочисленные нарушения, допущенные в ходе предварительного следствия и при проведении оценочной экспертизы. Но суд не поддержал данное ходатайство.

- Доводы, приведенные в ходатайстве адвоката, в настоящее время не могут служить основанием для возвращения дела прокурору, поскольку оценка этим доводам может быть дана судом лишь при постановлении приговора, после исследования оценки всей совокупности доказательств по делу.

После этого адвокаты Яфаркина попросили отложить судебное заседание, ссылаясь на то, что стороне защиты нужно время для заявления дополнительных ходатайств и "в связи со вновь открывшимися обстоятельствами". Речь о сегодняшнем допросе следователя и эксперта по оценке недвижимости.

Адвокаты заявили, что им нужна неделя на подготовку, в итоге суд перенес заседание на 30ое сентября. Напомним, обвинение запросило приговорить Леонида Яфаркина к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Дело Леонида Яфаркина вернули на этап судебного следствия

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама