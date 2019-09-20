В суде по делу бизнесмена Яфаркина сегодня допросили еще двух свидетелей: следователя и эксперта по оценке недвижимости. Адвокаты подсудимого предложили вернуть уголовное дело в прокуратуру. В итоге дело Леонида Яфаркина вернули на этап судебного следствия.Дождался! Защищать известного кировского предпринимателя прибыл не менее известный столичный адвокат Сергей Жорин. Сторона защиты выступила с ходатайством о возврате дела в прокуратуру, ссылаясь на многочисленные нарушения, допущенные в ходе предварительного следствия и при проведении оценочной экспертизы. Но суд не поддержал данное ходатайство.После этого адвокаты Яфаркина попросили отложить судебное заседание, ссылаясь на то, что стороне защиты нужно время для заявления дополнительных ходатайств и "в связи со вновь открывшимися обстоятельствами". Речь о сегодняшнем допросе следователя и эксперта по оценке недвижимости.Адвокаты заявили, что им нужна неделя на подготовку, в итоге суд перенес заседание на 30ое сентября. Напомним, обвинение запросило приговорить Леонида Яфаркина к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.