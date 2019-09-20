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Полицейские провели рейд по садовым участкам

Полицейские провели рейд по садовым участкам

Сегодня, 17:36
82
Артем Макаров

Зима - время краж из садовых товариществ. Именно в это время года совершается больше всего подобных преступлений. Как обезопасить свой садовый домик?

Урожай собран, наступают холода, кировчане все реже приезжают на свои садовые участки. Сегодня в этом товариществе совершает обход участковый. Нужно узнать, как садоводы готовят свои домики к зимовке.

- Проживаете в данный период, зимний?
- Нет-нет, не проживаю.

Садовод Игорь Логиновский рассказал, что в этом году в товариществе был один случай. К соседям вломились неизвестные, правда, ничего не украли.

ИГОРЬ ЛОГИНОВСКИЙ:
«Здесь жили, телевизор принесли даже, непрошенные гости. Принесли металл какой-то там, собирали».

Компания БОМЖей жила в соседнем доме несколько дней, потом хозяева узнали о постояльцах, однако маргиналы успели уйти, так и не встретившись с владельцами недвижимости. Игорь Логиновский говорит, что и его садовый домик находится в опасности. Ранее непрошенные гости проникали и в его собственность.

ИГОРЬ ЛОГИНОВСКИЙ:
«За зиму у меня как-то раз пять залезли в домик. Оставишь окна открытыми, дверь ломают и наоборот».

Игорь Логиновский, говорит, что на зиму ничего нельзя оставлять ценного, стоит подумать о том, что бы заколотить все окна и двери. Все же садовод отмечает, что в последние годы в их товариществе взломов и краж стало меньше. Но такое положение дел не характерно для области в целом, говорят полицейские.

ДЕНИС ШЕЛЕМЕТЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА №3 УУР УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За восемь месяцев произошел рост количества зарегистрированных преступлений данного вида. Тем не менее, увеличилась на 11,8% раскрытие данного вида преступлений».

Всего в этом году, было совершено 190-о краж из дачных и садовых домиков. Злоумышленники активизируются зимой, потому что товарищества огородников и садоводов пустеют. По словам полицейских, лучший способ защитить свое имущество - это заключить договор с охранным агентством. Это, практически стопроцентная гарантия безопасности.

Полицейские провели рейд по садовым участкам

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