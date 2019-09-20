Полицейские провели рейд по садовым участкам

Зима - время краж из садовых товариществ. Именно в это время года совершается больше всего подобных преступлений. Как обезопасить свой садовый домик?Урожай собран, наступают холода, кировчане все реже приезжают на свои садовые участки. Сегодня в этом товариществе совершает обход участковый. Нужно узнать, как садоводы готовят свои домики к зимовке.Садовод Игорь Логиновский рассказал, что в этом году в товариществе был один случай. К соседям вломились неизвестные, правда, ничего не украли.Компания БОМЖей жила в соседнем доме несколько дней, потом хозяева узнали о постояльцах, однако маргиналы успели уйти, так и не встретившись с владельцами недвижимости. Игорь Логиновский говорит, что и его садовый домик находится в опасности. Ранее непрошенные гости проникали и в его собственность.Игорь Логиновский, говорит, что на зиму ничего нельзя оставлять ценного, стоит подумать о том, что бы заколотить все окна и двери. Все же садовод отмечает, что в последние годы в их товариществе взломов и краж стало меньше. Но такое положение дел не характерно для области в целом, говорят полицейские.Всего в этом году, было совершено 190-о краж из дачных и садовых домиков. Злоумышленники активизируются зимой, потому что товарищества огородников и садоводов пустеют. По словам полицейских, лучший способ защитить свое имущество - это заключить договор с охранным агентством. Это, практически стопроцентная гарантия безопасности.