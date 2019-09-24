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В Первомайском суде продолжается процесс по делу о мошенничестве при продаже участка земли в парке Победы

В Первомайском суде продолжается процесс по делу о мошенничестве при продаже участка земли в парке Победы

Вчера, 17:40
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Михаил Конышев

В Первомайском суде Кирова продолжается заседание по громкому делу о мошенничестве при продаже участка земли в парке Победы.

Напомним, что на прошлой неделе адвокаты Яфаркина попросили отложить судебное заседание, ссылаясь на то, что стороне защиты нужно время для заявления дополнительных ходатайств. В итоге суд перенес заседание на 30-ое сентября. Судебное заседание проходило без участия адвоката Жорина, который в письменном виде указал причины отсутствия и просил перенести заседание.

- Занятость в других процессах не является безусловным основанием для отложения судебного разбирательства. При этом суд учитывает, что права на защиту у подсудимого Яфаркина не нарушены. Т.к. его интересы в судебном заседании представляют защитники Симонов, Ямбаева и Панихин.

Адвокаты Яфаркина попросили суд приобщить к делу заключения специалиста о научном рецензировании и заключении экспертизы, огласить их на заседании поскольку на указанных документах защита будет основывать свои следующее ходатайства.

- В отношении данного заключения мы не видим, в каком процессуальном порядке они получены. На наш взгляд не в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса. Поэтому не могут являться допустимыми доказательствами. Просить в заявлении данного ходатайства отказать.

Не смотря на протест стороны обвинения суд постановил удовлетворить ходатайство защиты Яфаркина.

- Эксперт не реализовал свои специальные знания в области оценочной деятельности при определении рыночной стоимости недвижимого имущества. Определение рыночной стоимости объекта реализовано экспертом на основе недостаточных и недостоверных данных с наличием методологических ошибок и противоречий, что не позволяет признать достоверным полученный результат рыночной стоимости объекта.

Напомним, сторона обвинения запросила для Яфаркина 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Прения сторон обвинения и защиты продолжаются.

В Первомайском суде продолжается процесс по делу о мошенничестве при продаже участка земли в парке Победы

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