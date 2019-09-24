В Первомайском суде продолжается процесс по делу о мошенничестве при продаже участка земли в парке Победы

В Первомайском суде Кирова продолжается заседание по громкому делу о мошенничестве при продаже участка земли в парке Победы.Напомним, что на прошлой неделе адвокаты Яфаркина попросили отложить судебное заседание, ссылаясь на то, что стороне защиты нужно время для заявления дополнительных ходатайств. В итоге суд перенес заседание на 30-ое сентября. Судебное заседание проходило без участия адвоката Жорина, который в письменном виде указал причины отсутствия и просил перенести заседание.Адвокаты Яфаркина попросили суд приобщить к делу заключения специалиста о научном рецензировании и заключении экспертизы, огласить их на заседании поскольку на указанных документах защита будет основывать свои следующее ходатайства.Не смотря на протест стороны обвинения суд постановил удовлетворить ходатайство защиты Яфаркина.Напомним, сторона обвинения запросила для Яфаркина 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Прения сторон обвинения и защиты продолжаются.