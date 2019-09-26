Прямой эфир
26 сен 17:43 В Кирове проходит всероссийский турнир по фехтованию памяти Николая Порфирьева 26 сен 10:48 Дело Леонида Яфаркина вернули на этап судебного следствия 27 сен 11:03 Многодетные семьи области получили право на выплату регионального материнского капитала 26 сен 10:51 Жительница дома на Кольцова уже год живет с дырой в полу 27 сен 17:24 В Кирове отметили Всемирный день туризма 27 сен 11:06 Начинающие модельеры представили свои лучшие проекты на конкурсе профмастерства «Модный город» 26 сен 20:22 Футболисты кировского «Факела» потерпели поражение в Вологде. 27 сен 14:52 В Слободском восстанавливают Детский парк имени Пушкина 26 сен 17:34 Фанерный комбинат города Кирова стал победителем премии "Экспортёр года" - в сфере промышленности 27 сен 17:28 В ОДНТ открылась выставка художников-любителей по итогам пленэра в Великорецком
10°C
$
65,44
71,47
03 октября 00:57
02 окт 17:23 В селе Успенском Слободского района люди страдают от нападений стаи одичавших собак 02 окт 15:23 Юные кировские футболисты достойно представили область на международном фестивале 02 окт 15:19 В Кирове открылась выставка венецианских карнавальных масок 02 окт 11:37 В Кировской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения 02 окт 11:34 В Уржуме из-за пожара 15 человек остались без крова 02 окт 11:03 В Кировской области на совещании «Открытый регион» обсудили вопросы лесопользования 02 окт 11:01 На трассе Вятка прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации аварии 02 окт 08:55 МХК «Олимпия» сохраняет за собой второе место в конференции «Восток». 02 окт 08:53 ХК «Родина» откроет сезон домашним матчем с сыктывкарским «Строителем». 01 окт 19:30 В международный день пожилых людей почетными гостями ГТРК "Вятка" стали ветераны кировского телевидения и радио
На трассе Вятка прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации аварии

На трассе Вятка прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации аварии

Вчера, 11:01
215
Александра Гуляева

Несколько десятков спасателей, медиков, полицейских, психологов и вертолет санитарной авиации боролись за жизни тех, кто пострадал в условном ДТП. На трассе Вятка прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации аварии. Как сразу несколько служб тренируются спасать людей?

- Оцепили место происшествия своими силами.

Сотрудники ГИБДД на место происшествия прибывают первыми. Оцепляют территорию, разблокируют двери автобуса и оказывают первую помощь пострадавшим пассажирам. Затем на место поспевают и спасатели - они вступают в борьбу с огнем.

- Подать ствол на тушение автоцистерны.

По легенде, на федеральной трассе "Вятка" столкнулись пассажирский автобус, легковушка и автоцистерна с дизельным топливом. Пострадали несколько десятков человек - их роли играют студенты. Им на месте оказывают помощь медики. В тоже время сотрудники МЧС спасают и водителя легковушки, который оказался заблокирован - у автомобиля срезают крышу. Впервые в истории учений в Кировской области задействован и вертолет санитарной авиации.

На борт вертолёта помещают тех пострадавших, которые получили самые тяжелые травмы. Их доставляют в областную больницу.
И, несмотря на то, что в межведомственных учениях санитарная авиация принимает участие впервые, в реальной жизни вертолёт уже стал незаменим.

АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда в уржумском районе произошла при работе на одном из газотранспортных системы авария, и пострадало 28 человек, у нас была готова вертушка взлетная и через полтора часа у нас уже бригада по оказанию санитарной авиации с реаниматологами была на месте и оказывала медицинскую помощь».

МИХАИЛ ЛИХАЧЁВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот уже два года у нас появилась санавиация, когда во время паводка и во время стихийных бедствий жители кировской области эвакуированы и доставлены, им оказана та необходимая помощь во время, многие жители этого не знают».

На ликвидацию последствий масштабного ДТП во время учений уходит не более, чем полчаса. С пострадавшими работают психологи, те, кому нужна медицинская помощь, доставлены в больницы.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Подобные учения проводятся регулярно – два раза в год. На сей раз в них приняли участие около 70 сотрудников и 17 единиц техники».

На трассе Вятка прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации аварии

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама