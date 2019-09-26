Несколько десятков спасателей, медиков, полицейских, психологов и вертолет санитарной авиации боролись за жизни тех, кто пострадал в условном ДТП. На трассе Вятка прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации аварии. Как сразу несколько служб тренируются спасать людей?Сотрудники ГИБДД на место происшествия прибывают первыми. Оцепляют территорию, разблокируют двери автобуса и оказывают первую помощь пострадавшим пассажирам. Затем на место поспевают и спасатели - они вступают в борьбу с огнем.По легенде, на федеральной трассе "Вятка" столкнулись пассажирский автобус, легковушка и автоцистерна с дизельным топливом. Пострадали несколько десятков человек - их роли играют студенты. Им на месте оказывают помощь медики. В тоже время сотрудники МЧС спасают и водителя легковушки, который оказался заблокирован - у автомобиля срезают крышу. Впервые в истории учений в Кировской области задействован и вертолет санитарной авиации.На борт вертолёта помещают тех пострадавших, которые получили самые тяжелые травмы. Их доставляют в областную больницу.И, несмотря на то, что в межведомственных учениях санитарная авиация принимает участие впервые, в реальной жизни вертолёт уже стал незаменим.На ликвидацию последствий масштабного ДТП во время учений уходит не более, чем полчаса. С пострадавшими работают психологи, те, кому нужна медицинская помощь, доставлены в больницы.