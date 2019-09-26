Несколько десятков спасателей, медиков, полицейских, психологов и вертолет санитарной авиации боролись за жизни тех, кто пострадал в условном ДТП. На трассе Вятка прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации аварии. Как сразу несколько служб тренируются спасать людей?
- Оцепили место происшествия своими силами.
Сотрудники ГИБДД на место происшествия прибывают первыми. Оцепляют территорию, разблокируют двери автобуса и оказывают первую помощь пострадавшим пассажирам. Затем на место поспевают и спасатели - они вступают в борьбу с огнем.
- Подать ствол на тушение автоцистерны.
По легенде, на федеральной трассе "Вятка" столкнулись пассажирский автобус, легковушка и автоцистерна с дизельным топливом. Пострадали несколько десятков человек - их роли играют студенты. Им на месте оказывают помощь медики. В тоже время сотрудники МЧС спасают и водителя легковушки, который оказался заблокирован - у автомобиля срезают крышу. Впервые в истории учений в Кировской области задействован и вертолет санитарной авиации.
На борт вертолёта помещают тех пострадавших, которые получили самые тяжелые травмы. Их доставляют в областную больницу.
И, несмотря на то, что в межведомственных учениях санитарная авиация принимает участие впервые, в реальной жизни вертолёт уже стал незаменим.
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда в уржумском районе произошла при работе на одном из газотранспортных системы авария, и пострадало 28 человек, у нас была готова вертушка взлетная и через полтора часа у нас уже бригада по оказанию санитарной авиации с реаниматологами была на месте и оказывала медицинскую помощь».
МИХАИЛ ЛИХАЧЁВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот уже два года у нас появилась санавиация, когда во время паводка и во время стихийных бедствий жители кировской области эвакуированы и доставлены, им оказана та необходимая помощь во время, многие жители этого не знают».
На ликвидацию последствий масштабного ДТП во время учений уходит не более, чем полчаса. С пострадавшими работают психологи, те, кому нужна медицинская помощь, доставлены в больницы.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Подобные учения проводятся регулярно – два раза в год. На сей раз в них приняли участие около 70 сотрудников и 17 единиц техники».