В Уржуме из-за пожара 15 человек остались без крова

В Уржуме, в центре города, произошел пожар, в котором погибла одна женщина и еще 15 человек остались без крова. Как сейчас выживают погорельцы, и какие шансы на восстановление дома есть, по мнению местных властей?Возгорание произошло в угловом двухэтажном жилом доме еще дореволюционной постройки. Всего в здании было 4 квартиры, из них 3 на втором этаже, одна на первом, а остальное магазины. С огнем боролись два пожарных расчета. Второй этаж, деревянный, почти весь выгорел.На месте возгорания, в одной из квартир, было обнаружено тело 84-летней женщины. Больше никто не погиб, но люди остались без крова. Больше всего пострадала квартира Надежды Крупиной, матери 4 несовершеннолетних детей. В момент пожара она была на работе.Любопытная деталь: кот по имени Черныш, который жил в семье Крупиных до пожара, упорно не хочет менять прописку - ходит по сгоревшим половицам, ищет хозяев. И они приходят.Возвращение Черныша - добрый знак, кот чувствует, что хозяева не бросят дом, рано или поздно его восстановят, и они буду жить вместе, как раньше. И у таких надежд есть основания: глава района, Виктор Силин пообещал помощь в восстановлении квартиры на втором этаже.От пожара пострадало и жильё Валентины Богатыревой на первом этаже. Её квартира не сгорела, но вся пролита водой сверху - жить там тоже невозможно.Никто из погорельцев не согласился переехать в предложенный властями маневренный фонд: или снимают, или живут у родственников. Надежда Крупина, ютится с 4 детьми, младшей дочери год и 8 месяцев, в одной комнате.Пострадавшие не откажутся ни от какой помощи - огонь уничтожил практически все имущество, нужны деньги и вещи, - впереди зима. Все что осталось от имущества большой семьи теперь умещается в одном углу.