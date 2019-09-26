В Уржуме из-за пожара 15 человек остались без крова

В Уржуме, в центре города, произошел пожар, в котором погибла одна женщина и еще 15 человек остались без крова. Как сейчас выживают погорельцы, и какие шансы на восстановление дома есть, по мнению местных властей?
Возгорание произошло в угловом двухэтажном жилом доме еще дореволюционной постройки. Всего в здании было 4 квартиры, из них 3 на втором этаже, одна на первом, а остальное магазины. С огнем боролись два пожарных расчета. Второй этаж, деревянный, почти весь выгорел.
На месте возгорания, в одной из квартир, было обнаружено тело 84-летней женщины. Больше никто не погиб, но люди остались без крова. Больше всего пострадала квартира Надежды Крупиной, матери 4 несовершеннолетних детей. В момент пожара она была на работе.
НАДЕЖДА КРУПИНА, ПОСТРАДАВШАЯ ПРИ ПОЖАРЕ:
«Мне позвонили дети и сказали, что мы горим, пожар. А у меня подружка с ними сидела. Они стали выбегать. Был дым, огонь уже на лестничной площадке. В чем были, в трусиках, в том и выбежали».
Любопытная деталь: кот по имени Черныш, который жил в семье Крупиных до пожара, упорно не хочет менять прописку - ходит по сгоревшим половицам, ищет хозяев. И они приходят.
- Мы его сколько раз уже забирали, он сюда прибегает. Мы его кормим, соседи кормят.
Возвращение Черныша - добрый знак, кот чувствует, что хозяева не бросят дом, рано или поздно его восстановят, и они буду жить вместе, как раньше. И у таких надежд есть основания: глава района, Виктор Силин пообещал помощь в восстановлении квартиры на втором этаже.
ВИКТОР СИЛИН, ГЛАВА УРЖУМСКОГО РАЙОНА:
«Перспектива какая - надо квартиру делать. Это вопрос решаемый. Квартиру будем доделывать с помощью бюджета, это однозначно».
От пожара пострадало и жильё Валентины Богатыревой на первом этаже. Её квартира не сгорела, но вся пролита водой сверху - жить там тоже невозможно.
ВАЛЕНТИНА БОГАТЫРЕВА, ПОСТРАДАВШАЯ ПРИ ПОЖАРЕ:
«В качестве замены предложили такое же жилье, хуже ещё даже, там капитальный ремонт требуется».
Никто из погорельцев не согласился переехать в предложенный властями маневренный фонд: или снимают, или живут у родственников. Надежда Крупина, ютится с 4 детьми, младшей дочери год и 8 месяцев, в одной комнате.
НАДЕЖДА КРУПИНА, ПОСТРАДАВШАЯ ПРИ ПОЖАРЕ:
«Нам очень нужна помощь в восстановлении лестничной площадки, у нас таких денег нет. Очень нужна помощь».
Пострадавшие не откажутся ни от какой помощи - огонь уничтожил практически все имущество, нужны деньги и вещи, - впереди зима. Все что осталось от имущества большой семьи теперь умещается в одном углу.