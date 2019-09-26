В селе Успенском Слободского района люди страдают от нападений стаи одичавших собак

В селе Успенском Слободского района орудует стая собак. Встреча с животными для местных жителей не всегда заканчивается мирно - так за летний сезон собаки покусали двух женщин. Как это было, нашей съемочной группе рассказали очевидцы.
- Трещит, вот так я иду по дороге, чтобы на меня никто не набросился.
Каждый раз приезжая из города в деревню Надежда Бакулева берет с собой деревянную трещетку. Она верит, что громкие звуки отпугивают собак. Необходимость в самозащите возникла после инцидента, который произошел здесь этим летом. Надежда Алексеевна шла из Успенского на остановку и столкнулась со стаей собак. С собой были пирожки, но и они не спасли от неприятного контакта.
НАДЕЖДА БАКУЛЕВА, ПОСТРАДАВШАЯ ОТ УКУСА СОБАКИ:
«У меня были пирожки с собой, я им кинула, думала они будут кушать, и от меня отстанут. Потом вдруг чувствую... даже я не видела, как бежала за мной собака и укусила меня за ногу. Очень сильно, я закричала».
Укус оказался не сильным, обошлось без крови, однако проколоть курс препаратов против бешенства женщине пришлось. Как выяснилось, кировчанка оказалась не единственной дачницей, которую в селе Успенском покусали собаки.
НАТАЛЬЯ СОБЕНИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. УСПЕНСКОЕ СЛОБОДСКОГО Р-НА:
«Женщина, дачница, мы как раз дома были, вдруг слышу, она кричит. Вышли, смотрим, она вся в крови. Её покусала собака. Я вызвала МЧС, муж оказал ей первую помощь».
Обе женщины пострадавшие в Успенском являются жительницами Кирова. Возможно, поэтому они не обратились после случившегося в администрацию города Слободского. С недавних пор именно муниципалитет занимается организацией отлова собак. Но, чтобы отреагировать жителям села необходимо направить в администрацию обращение.
ПАВЕЛ ВАЙКУТИС, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛОБОДСКОГО:
«Телефон 4-17-94 - это телефон Управления ЖКХ, там специалист принимает. Где жители видят бродячих собак - они звонят нам, мы это фиксируем у себя, делаем заявку подрядной организации. Они адрес отрабатывают».
В этом году администрация Слободского заключила два контракта по отлову 60-ти собак. На данный момент отловлено 56 животных. По закону их должны не только поймать, но так же стерилизовать и найти хозяев.