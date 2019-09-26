В селе Успенском Слободского района люди страдают от нападений стаи одичавших собак

В селе Успенском Слободского района орудует стая собак. Встреча с животными для местных жителей не всегда заканчивается мирно - так за летний сезон собаки покусали двух женщин. Как это было, нашей съемочной группе рассказали очевидцы.Каждый раз приезжая из города в деревню Надежда Бакулева берет с собой деревянную трещетку. Она верит, что громкие звуки отпугивают собак. Необходимость в самозащите возникла после инцидента, который произошел здесь этим летом. Надежда Алексеевна шла из Успенского на остановку и столкнулась со стаей собак. С собой были пирожки, но и они не спасли от неприятного контакта.Укус оказался не сильным, обошлось без крови, однако проколоть курс препаратов против бешенства женщине пришлось. Как выяснилось, кировчанка оказалась не единственной дачницей, которую в селе Успенском покусали собаки.Обе женщины пострадавшие в Успенском являются жительницами Кирова. Возможно, поэтому они не обратились после случившегося в администрацию города Слободского. С недавних пор именно муниципалитет занимается организацией отлова собак. Но, чтобы отреагировать жителям села необходимо направить в администрацию обращение.В этом году администрация Слободского заключила два контракта по отлову 60-ти собак. На данный момент отловлено 56 животных. По закону их должны не только поймать, но так же стерилизовать и найти хозяев.