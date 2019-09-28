У подростков появилось новое опасное увлечение - снюсы, жевательные смеси с содержанием никотина.На полу битое стекло, мусор, бутылки из-под алкоголя и следы крови. Здание заброшенной школы в Шутовщине стало местным гетто - притягивает не только бездомных, но и обычных подростков. Для одного из них, по предварительным данным, прогулка в этом районе стала последней.По словам очевидцев, при мальчике обнаружили маленькую круглую коробку из-под так называемого снюса - никотиносодержащей жевательной смеси, которой сейчас увлекаются школьники. В каждой дозе - ударная порция никотина. Но жители Шутовщины, которые знали подростка, в это не могут поверить - мальчик не прогуливал школу, учился на 4 и 5, в дурных компаниях его не замечали.Однако согласно информации на его личной странице в социальной сети подросток состоял в одном из сообществ, которое занимается доставкой снюсов. В Интернете школьники делятся опытом употребления жевательной смеси, и даже не задумываются о последствиях. Но врачи уверяют: все виды снюса - очень вредны, особенно для молодых растущих организмов. Во время употребления сильно повышается нагрузка на сердце, происходит колебание давления.На законодательном уровне продажа жевательного табака запрещена еще с 2015 года, но сейчас продавцы указывают, что смесь - бестабачная, а значит, под запрет не попадает. Приобрести такую маленькую баночку, которая таит в себе большую опасность, сегодня не составляет труда - автоматы по продаже установлены в общедоступных местах. А тех, кто пожелает приобрести запрещенный к продаже табакосодержащий снюс - с распростертыми объятиями ждут в интернет-сообществах.Бьют тревогу от такого "кайфа" родители школьников и учителя. Педагоги советуют присмотреться к своим детям. В частности обратить внимание - нет ли у ребенка в личных вещах круглых баночек, содержащих жевательные смеси. А также - занимать детей в секциях.А пока следователи выясняют причины смерти подростка в Шутовщине. Родителям подростков остается лишь все время быть на чеку - потому что увлечение снюсами может привести к печальным последствиям.