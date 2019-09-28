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У подростков появилось новое опасное увлечение - снюсы

У подростков появилось новое опасное увлечение - снюсы

Сегодня, 10:44
358
Александра Гуляева

У подростков появилось новое опасное увлечение - снюсы, жевательные смеси с содержанием никотина.

На полу битое стекло, мусор, бутылки из-под алкоголя и следы крови. Здание заброшенной школы в Шутовщине стало местным гетто - притягивает не только бездомных, но и обычных подростков. Для одного из них, по предварительным данным, прогулка в этом районе стала последней.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Все произошло неподалеку от заброшенной школы. Мальчик проводил здесь время с друзьями. Внезапно ему стало плохо, и он потерял сознание. Друзья вызвали скорую, но приехавшие врачи не успели спасти подростка».

По словам очевидцев, при мальчике обнаружили маленькую круглую коробку из-под так называемого снюса - никотиносодержащей жевательной смеси, которой сейчас увлекаются школьники. В каждой дозе - ударная порция никотина. Но жители Шутовщины, которые знали подростка, в это не могут поверить - мальчик не прогуливал школу, учился на 4 и 5, в дурных компаниях его не замечали.

ЛИДИЯ ЧЕРВЯКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ШУТОВЩИНА:
«Мальчик вообще отличный. этот мальчик очень хороший. учился хорошо, дисциплинированный. Мальчик очень хороший, и друзья у него не проблемные были».

Однако согласно информации на его личной странице в социальной сети подросток состоял в одном из сообществ, которое занимается доставкой снюсов. В Интернете школьники делятся опытом употребления жевательной смеси, и даже не задумываются о последствиях. Но врачи уверяют: все виды снюса - очень вредны, особенно для молодых растущих организмов. Во время употребления сильно повышается нагрузка на сердце, происходит колебание давления.

НАТАЛЬЯ ЦАРЕГОРОДЦЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ СЛУЖБЫ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«При длительном употреблении развивается сердечно-сосудистая патология. Возможно развитие таких заболеваний как артериальная гипертензия, заболевания сердца, а также в связи с тем, что происходит раздражение слизистой полости рта, возможны трахические изменения слизистой, возможны развития онкологический патологий».

На законодательном уровне продажа жевательного табака запрещена еще с 2015 года, но сейчас продавцы указывают, что смесь - бестабачная, а значит, под запрет не попадает. Приобрести такую маленькую баночку, которая таит в себе большую опасность, сегодня не составляет труда - автоматы по продаже установлены в общедоступных местах. А тех, кто пожелает приобрести запрещенный к продаже табакосодержащий снюс - с распростертыми объятиями ждут в интернет-сообществах.

Бьют тревогу от такого "кайфа" родители школьников и учителя. Педагоги советуют присмотреться к своим детям. В частности обратить внимание - нет ли у ребенка в личных вещах круглых баночек, содержащих жевательные смеси. А также - занимать детей в секциях.

ИГОРЬ ОЛИН, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ПОСЁЛКА ВАХРУШИ:
«То есть, чтобы у них было время на занятие кружками и возможности заниматься в кружках, общественных объединениях, организациях, была бы такая живая активная внеурочная деятельность».

А пока следователи выясняют причины смерти подростка в Шутовщине. Родителям подростков остается лишь все время быть на чеку - потому что увлечение снюсами может привести к печальным последствиям.

У подростков появилось новое опасное увлечение - снюсы

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