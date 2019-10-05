Более 52 миллионов рублей отдали кировчане мошенникам

За девять месяцев в Кировской области совершено более двух тысяч дистанционных хищений денежных средств граждан, общий ущерб составил более 52 миллионов рублей. Как не оказаться жертвой мошенников?Дистанционное мошенничество набирает обороты. Преступники становятся хитрее, придумывают все новые схемы для обмана граждан. Несмотря на то, что всюду говорят о категорическом запрете раскрытия данных о банковских картах, а также личнойинформации, преступления на этой почве совершаются регулярно. Вот один из примеров. Женщине позвонила якобы сотрудница Центробанка и сообщила ей о том, что на карту необходимо перечислить кэшбэк.Используя различные уловки, в том числе, и психологические, мошенники установили с потерпевшей доверительные отношения, она раскрыла все свои личные данные, но после этого обещанного кэшбэка на банковскую карту не поступило.Мошенники могут представляться кем угодно: и работниками банка или даже Центробанка, и представителями службы безопасности финансового учреждения. Вводя человека в заблуждение, они пытаются под любым предлогом узнать нужную для них информацию о потенциальной жертве.Основная сложность раскрытия таких преступлений в том, что чаще всего мошенники находятся в другом регионе, вычислить преступников проблематично, так как они оформляют счета и сим-карты таким образом, что личность мошенника сразу неустановить. Но, тем не менее, кировская полиция сумела выйти на след 20-ти преступных групп, на счету которых около 300 преступлений. Ещё один распространённый способ мошенничества - звонки авторам объявлений на различных интернет-площадках.Следующий вид дистанционных преступлений - рассылка СМС-сообщений якобы от банка с информацией о блокировке карты или снятии определенной суммы. Активизировались преступники и в соцсетях.Видов дистанционных преступлений достаточно много. Как же распознать, что вас пытаются обмануть, и как не попасться на уловки мошенников? (ГРАФИКА) Если вам позвонили якобы из банка и говорят, что списали деньги или заблокировали карту - необходимо трезво оценить ситуацию и просто проверить счёт, а также ни в коем случае не передавать незнакомцам данные карты. Если вам позвонят по поводу объявления, то необходимо задать 2-3 контрольных вопроса, например, когда вы приедете, где находитесь, и так далее. Если в соцсетях вам отправили ссылку подозрительного содержания, то не переходить по ней и, тем более, не вводить никаких паролей.Будьте бдительны, мошенники придумают ещё сколько угодно способов для обмана, не поддавайтесь на провокации и всегда трезво оценивайте ситуацию.