Более 52 миллионов рублей отдали кировчане мошенникам

За девять месяцев в Кировской области совершено более двух тысяч дистанционных хищений денежных средств граждан, общий ущерб составил более 52 миллионов рублей. Как не оказаться жертвой мошенников?
Дистанционное мошенничество набирает обороты. Преступники становятся хитрее, придумывают все новые схемы для обмана граждан. Несмотря на то, что всюду говорят о категорическом запрете раскрытия данных о банковских картах, а также личной
информации, преступления на этой почве совершаются регулярно. Вот один из примеров. Женщине позвонила якобы сотрудница Центробанка и сообщила ей о том, что на карту необходимо перечислить кэшбэк.
- Переключили меня на оператора, поиграла музыка, и со мной женщина другая начала разговаривать, и, значит, она как-то более так настойчиво, спросила у меня номер карты и что мы вам из банка сейчас вам перечислим кэшбэк, я ещё сопротивлялась, я говорю: "Ведь нельзя говорить пин-код". "Так я же вам из банка звоню", - настойчиво ответила она.
Используя различные уловки, в том числе, и психологические, мошенники установили с потерпевшей доверительные отношения, она раскрыла все свои личные данные, но после этого обещанного кэшбэка на банковскую карту не поступило.
- И у меня списали деньги с карты.
- Сколько денег у Вас списали?
- 11 тысяч 171 рубль.
Мошенники могут представляться кем угодно: и работниками банка или даже Центробанка, и представителями службы безопасности финансового учреждения. Вводя человека в заблуждение, они пытаются под любым предлогом узнать нужную для них информацию о потенциальной жертве.
ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В первую очередь, это личные персональные данные человека, это раз, второе, это так называемый, CVC-код, который находится на оборотной стороне карты, ну а после, уже когда определённые манипуляции в системе онлайн-банкинга преступником были проведены, они выясняют пароли, которые приходят на мобильное устройство потерпевшего. После чего перевод денег, так скажем, становится возможным».
Основная сложность раскрытия таких преступлений в том, что чаще всего мошенники находятся в другом регионе, вычислить преступников проблематично, так как они оформляют счета и сим-карты таким образом, что личность мошенника сразу не
установить. Но, тем не менее, кировская полиция сумела выйти на след 20-ти преступных групп, на счету которых около 300 преступлений. Ещё один распространённый способ мошенничества - звонки авторам объявлений на различных интернет-площадках.
ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Схема следующая: преступник звонит по телефону и сообщает, что я готов приобрести, к примеру, там, ваш велосипед, готов купить ваш велосипед, но, к сожалению, сейчас прямо подъехать не могу, давайте я вам оставлю предоплату, чтобы он у вас никуда не ушел, я заберу его попозднее. И для предоплаты и опять так же точно по вышеуказанной схеме выясняет персональные данные банковской карты».
Следующий вид дистанционных преступлений - рассылка СМС-сообщений якобы от банка с информацией о блокировке карты или снятии определенной суммы. Активизировались преступники и в соцсетях.
ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Преступники либо приобретают уже взломанные аккаунты у так называемых хакеров, либо сами, если имеют возможность, занимаются этим. Со взломанного аккаунта они опять же путём мониторинга страницы потерявшего выявляют его устойчивые
дружеские, приятельские, а может быть, и родственные связи, и делают какое-то сообщение о том, что у меня там села батарейка, например, позвонить не могу, ситуация какая-то сложная жизненная, будь любезен, в долг дайте денежку».
Видов дистанционных преступлений достаточно много. Как же распознать, что вас пытаются обмануть, и как не попасться на уловки мошенников? (ГРАФИКА) Если вам позвонили якобы из банка и говорят, что списали деньги или заблокировали карту - необходимо трезво оценить ситуацию и просто проверить счёт, а также ни в коем случае не передавать незнакомцам данные карты. Если вам позвонят по поводу объявления, то необходимо задать 2-3 контрольных вопроса, например, когда вы приедете, где находитесь, и так далее. Если в соцсетях вам отправили ссылку подозрительного содержания, то не переходить по ней и, тем более, не вводить никаких паролей.
Будьте бдительны, мошенники придумают ещё сколько угодно способов для обмана, не поддавайтесь на провокации и всегда трезво оценивайте ситуацию.