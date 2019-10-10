Ученики 16-ой школы вынуждены ходить через стихийный притон

Дойти до школы и остаться в живых. Этот вопрос - отнюдь не праздный для тех детей, которые учатся в средней школе №16. Рядом с учебным заведением образовался стихийный притон для социально-неблагополучных граждан. Как реагируют на подобное соседство руководство школы и правоохранительные органы?
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это здание на улице Свободы сгорело зимой прошлого года и уже летом его облюбовали бездомные. Они здесь ночуют, распивают спиртные напитки, устроили настоящую свалку. Но главная опасность в том, что дом находится окна в окна со средней школой №16».
На ситуацию учителя и родители обратили особенно пристальное внимание после трагедии в Саратове, когда бездомный, ранее неоднократно судимый мужчина убил девочку, поймав её по дороге к школе. Здесь тоже могут скрываться не просто бездомные, но и самые настоящие преступники, и кто может знать, что у них на уме. Директор школы заметила подозрительную активность у сгоревшего дома осенью этого года, как только начался учебный год.
СВЕТЛАНА ФОФАНОВА, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №16:
«Нас эта ситуация, безусловно, держит в напряжении. Мы считаем, что это опасно. Аварийные строения могут привлекать детей. И находясь там, дети могут просто травмироваться».
Руководство учебного заведения обратилась в полицию и городскую администрацию с просьбой решить проблему: ликвидировать притон для бездомных и свалку мусора из центра города. Поблизости находится центр для приема иностранных студентов, например из США. И такая близость делает проблему по сути международной.
ДМИТРИЙ ШУЛАКОВ, СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №2 УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Все обращения и жалобы рассмотрены в установленном законом порядке. По месту усилены наряды полиции, информация также передана в администрацию города Кирова».
Добавим, что по ночам, чтобы согреться они разводят костры. Поэтому не исключена и еще одна опасность - пожар в центре города.