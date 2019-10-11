Дело о сбитом мальчике в Уржумском районе под личный контроль взял глава Следственного Комитета России

Кировский следком продолжает расследование ДТП в Уржумском районе, в котором под колеса иномарки попал 6-летний велосипедист. В крови мальчика был обнаружен алкоголь. Расследование дела взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.13 июля в селе Буйском Уржумского района произошел наезд на 6-ти летнего мальчика, от полученных травм он скончался. За рулём находился майор полиции, он сразу прошёл медицинское освидетельствование, которое показало, что в его крови алкоголя нет. А у мальчика экспертиза обнаружила концентрацию этанола 0.51 промилле.Отметим, что по словам судмедэксперта, тело мальчика пролежало в морге вне холодильной установки 2 дня. Еще 4 дня ушло на доставку образцов крови.Независимо от того, покажет ли повторная экспертиза наличие алкоголя в крови мальчика, на квалификацию действий водителя это никак не повлияет. На момент трагедии родителей рядом с ребенком не было.Как выяснилось, они в разводе, мама проживает в Подосиновском районе, отец в день ДТП находился на работе в Нижнем Новгороде. Ребенок жил у бабушки.По факту ДТП было возбуждено уголовное дело - по части 3 статьи 264 УК РФ - это нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.Водитель продолжает работать оперативным дежурным пункта полиции. В отношении офицера была проведена служебная проверка.Решение о дисциплинарной ответственности будет принято только после вердикта по уголовному делу. В настоящее время расследование продолжается.Отметим, что если вина водителя будет доказана, ему грозят принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.