Дело о сбитом мальчике в Уржумском районе под личный контроль взял глава Следственного Комитета России

Кировский следком продолжает расследование ДТП в Уржумском районе, в котором под колеса иномарки попал 6-летний велосипедист. В крови мальчика был обнаружен алкоголь. Расследование дела взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
13 июля в селе Буйском Уржумского района произошел наезд на 6-ти летнего мальчика, от полученных травм он скончался. За рулём находился майор полиции, он сразу прошёл медицинское освидетельствование, которое показало, что в его крови алкоголя нет. А у мальчика экспертиза обнаружила концентрацию этанола 0.51 промилле.
ФЕДОР КОНОВАЛОВ, ЮРИСТ:
«Это маловероятное событие, то, что ребёнок был пьяный, это ничтожная доля, скажем так. Скорее всего, такое количество алкоголя возникло из-за, скажем так, неправильной процедуры после изъятия крови у трупа и до момента поступления этой крови в лабораторию для исследования».
Отметим, что по словам судмедэксперта, тело мальчика пролежало в морге вне холодильной установки 2 дня. Еще 4 дня ушло на доставку образцов крови.
Независимо от того, покажет ли повторная экспертиза наличие алкоголя в крови мальчика, на квалификацию действий водителя это никак не повлияет. На момент трагедии родителей рядом с ребенком не было.
Как выяснилось, они в разводе, мама проживает в Подосиновском районе, отец в день ДТП находился на работе в Нижнем Новгороде. Ребенок жил у бабушки.
ВЛАДИМИР СУВОРОВ, ОТЕЦ ПОГИБШЕГО МАЛЬЧИКА:
«У меня ребёнок даже квас не пил, ни квас, ни кисломолочные продукты - ничего. Он пил либо воду, либо сок - всё, он даже чай не пил. Я вообще не представляю, откуда могло это взяться».
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело - по части 3 статьи 264 УК РФ - это нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
ВЛАДИМИР СУВОРОВ, ОТЕЦ ПОГИБШЕГО МАЛЬЧИКА:
- Изначально нам сказали, что скорость была чуть больше 60 километров, потом я услышал уже совершенно другую скорость - там 40 километров, вот, сейчас мы вообще ничего не знаем. Нам никто ничего не говорит
- Удар был сильный, очевидцы говорили нам, что на несколько метров даже там.
- Сами подумайте. Ребёнок отлетел на 17 метров. Как Вы думаете, какая скорость у нег была?
Водитель продолжает работать оперативным дежурным пункта полиции. В отношении офицера была проведена служебная проверка.
СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ходе данной проверки установлено, что сотрудник в этот день находился не на службе, передвигался по населённому пункту на своей личной автомашине, по предварительным данным, сотрудник не мог предотвратить столкновение с велосипедистом, он оказал первую помощь, однако, несмотря на принятые меры, ребёнок, к сожалению, скончался».
Решение о дисциплинарной ответственности будет принято только после вердикта по уголовному делу. В настоящее время расследование продолжается.
МАРИЯ МЕРКУЛОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПО СМИ):
«В связи с повышенным общественным резонансом по указанию руководителя следственного управления уголовное дело было передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета России по Кировской области. В ближайшее время следователями будут назначено проведение повторных экспертиз, а также проведены дополнительные следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного Комитета России».
Отметим, что если вина водителя будет доказана, ему грозят принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.