В Кирове убрали автоматы по продаже снюсов

В Кирове перестали работать автоматы по продаже бестабачных жевательных смесей, которые приобрели большую популярность у подростков. От употребления этих веществ с начала учебного года пострадали несколько школьников по всей стране. Врачи предупреждают - так называемые "шайбы" - крайне опасны для здоровья.Еще несколько недель назад этот автомат исправно работал - купить жевательную смесь, содержащую ударную дозу никотина, мог любой человек, но чаще всего покупателями были дети. В городе работало сразу несколько подобных точек, а сегодня все автоматы - закрыты.Работать автоматы прекратили после выхода нашего сюжета. Правоохранительные органы пока никак не комментируют. Перестало существовать и сообщество в социальной сети, в котором продавали жевательные смеси. В этой группе состоял мальчик, который, по словам очевидцев, погиб после употребления этого вещества. Однако на смену одному сообществу, тут же пришли другие.Однако договориться оказывается совсем нетрудно.Но продавцы, распространяющие жевательные смеси через соц.сети, ни слова не говорят об их вреде. По словам врачей, препарат содержит повышенную дозу никотина, провоцирует болезни слизистой, отрицательно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и вызывает быстрое привыкание.И пока дети ищут способы распространения опасной для здоровья игрушки, родители обсуждают - как ее предупредить.Закон запрещает продажу снюсов, которые содержат табак. Жевательные смеси, ставшие столь популярными среди школьников, заявлены производителями как бестатабачные, а значит, под запрет не попадают. Что же на самом деле содержится в препаратах, сейчас выясняют в Роспотребнадзоре.А пока сотрудники различных инстанций выясняют, что это за смеси и нужно ли с ними бороться, родителям остается лишь быть максимально внимательными к своим детям. Случаи отравления бестабачными жевательными смесями зафиксировали в Удмуртии, Амурской области и Калуге. Дети падали в обмороки после употребления содержимого так называемых "шайб".